Стармер обговорив з Трампом удари Росії по Україні під час морозів

Стармер обговорив з Трампом удари Росії по Україні під час морозів

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 09:59
Стармер і Трамп обговорили Україну та базу на Дієго-Гарсії
Кір Стармер. Фото: Jane Barlow/Pool via REUTERS

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. У фокусі були дві теми: ситуація в Україні та подальше функціонування стратегічної військової бази на Дієго-Гарсії.

Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

Читайте також:

Кір Стармер обговорив з Трампом цинічні атаки російських військ на Україну

Обговорюючи Україну, лідери торкнулися нічних атак Росії. Стармер у розмові наголосив на ударах Росії по критично важливій національній інфраструктурі України.

"Прем'єр-міністр додав, що запеклі атаки Путіна на критично важливу національну інфраструктуру, включаючи енергетичні системи, стали особливо зухвалими, коли температура опустилася нижче -20°C", — йдеться у повідомленні. 

Друга частина розмови стосувалася Дієго-Гарсії та домовленості, якої досягла Велика Британія щодо збереження контролю над американо-британською військовою базою з міркувань національної безпеки.

Сторони визнали стратегічне значення об'єкта та погодилися, що їхні уряди й надалі координуватимуться тісно, аби гарантувати майбутню роботу бази. Також домовилися найближчим часом знову вийти на зв'язок.

Нагадаємо, у січні Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Кір Стармер підписали декларацію про розміщення миротворців в Україні.

Також аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, чому Росія порушила так зване "енергетичне перемир'я" і атакувала Україну з новими силами.

США Дональд Трамп Україна обстріли Росія Кір Стармер
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
