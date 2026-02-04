Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стармер обсудил с Трампом удары России по Украине во время морозов

Стармер обсудил с Трампом удары России по Украине во время морозов

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 09:59
Стармер и Трамп обсудили Украину и базу на Диего-Гарсии
Кир Стармер. Фото: Jane Barlow/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В фокусе были две темы: ситуация в Украине и дальнейшее функционирование стратегической военной базы на Диего-Гарсии.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Реклама
Читайте также:

Кир Стармер обсудил с Трампом циничные атаки российских войск на Украину

Обсуждая Украину, лидеры коснулись ночных атак России. Стармер в разговоре отметил удары России по критически важной национальной инфраструктуре Украины.

"Премьер-министр добавил, что ожесточенные атаки Путина на критически важную национальную инфраструктуру, включая энергетические системы, стали особенно дерзкими, когда температура опустилась ниже -20°C", — говорится в сообщении.

Вторая часть разговора касалась Диего-Гарсии и договоренности, которой достигла Великобритания по сохранению контроля над американо-британской военной базой из соображений национальной безопасности.

Стороны признали стратегическое значение объекта и согласились, что их правительства и в дальнейшем будут координироваться тесно, чтобы гарантировать будущую работу базы. Также договорились в ближайшее время снова выйти на связь.

Напомним, в январе Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер подписали декларацию о размещении миротворцев в Украине.

Также аналитики Института изучения войны проанализировали, почему Россия нарушила так называемое "энергетическое перемирие" и атаковала Украину с новыми силами.

США Дональд Трамп Украина обстрелы Россия Кир Стармер
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации