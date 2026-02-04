Стармер и Трамп обсудили Украину и базу на Диего-Гарсии

Кир Стармер. Фото: Jane Barlow/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В фокусе были две темы: ситуация в Украине и дальнейшее функционирование стратегической военной базы на Диего-Гарсии.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Обсуждая Украину, лидеры коснулись ночных атак России. Стармер в разговоре отметил удары России по критически важной национальной инфраструктуре Украины.

"Премьер-министр добавил, что ожесточенные атаки Путина на критически важную национальную инфраструктуру, включая энергетические системы, стали особенно дерзкими, когда температура опустилась ниже -20°C", — говорится в сообщении.

Вторая часть разговора касалась Диего-Гарсии и договоренности, которой достигла Великобритания по сохранению контроля над американо-британской военной базой из соображений национальной безопасности.

Стороны признали стратегическое значение объекта и согласились, что их правительства и в дальнейшем будут координироваться тесно, чтобы гарантировать будущую работу базы. Также договорились в ближайшее время снова выйти на связь.

Напомним, в январе Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер подписали декларацию о размещении миротворцев в Украине.

Также аналитики Института изучения войны проанализировали, почему Россия нарушила так называемое "энергетическое перемирие" и атаковала Украину с новыми силами.