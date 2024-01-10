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Старий Новий рік 2024 — коли святкуватимуть українці і як провести цей день

10 січня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Старий Новий рік 2024 — нова дата та як слід відзначати українцям
Українська традиція щедрування на Маланки й Василя. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Як відомо, ще у вересні 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Через це, більшість дат традиційних для українців свят зсунулися на 13 днів раніше.

Коли тепер відзначатимемо Старий Новий рік, чи варто це робити та які українські прикмети та традиції існують у цей день, ділимося далі в матеріалі. 

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Коли Старий Новий рік 2024 

Дата Старого Нового року залишається колишньою, адже це свято не є церковним. Таким чином Старий Новий рік 2024 відзначатимуть, як і раніше, в ніч із 13 на 14 січня.

Водночас слід зауважити, що раніше православні українці відзначали у ці дати свято Маланки (День преподобної Меланії) та Василя (День пам'яті святителя Василія Великого). За новоюліанським календарем ці свята припадають на 31 грудня та 1 січня відповідно. 

Важливо: прийняття нового календарного стилю або збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.

 

Коли Старий Новий рік 2024
Святкування свята Маланки в Україні. Зображення: google.com

Чи треба щедрувати та посівати в ніч із 13 на 14 січня

Оскільки за новим церковним календарем свята Маланки й Василя вже минули, а Хрещення Господнє, яке відзначалося 6 січня, закрило цикл зимових свят, то щедрувати та посівати на Старий Новий рік вже не потрібно.

Які залишилися традиції на Старий Новий рік та як слід провести цей день

Це свято можна залишити, як ще один привід зібратися усією родиною. Можна зібратися за святковим столом і опівночі побажати одне одному здоров'я, здійснення мрій і щастя.

Цього дня можна ще раз загадати бажання, а воно в українців одне — миру та перемоги. 

 

Які існують прикмети на Старий Новий рік
Родина відзначає зимове свято. Фото: depositphotos.com

Які існують прикмети на Старий Новий рік

  • Якщо на Старий Новий рік відлига, то ціле літо дощитиме.
  • Якщо на Старий Новий рік багато інею на деревах, то рік буде "медовим".
  • Якщо у свято вдягти нові речі, цілий рік ходитимете у новому.
  • Якщо позичити гроші на Старий Новий рік, то цілий рік позичатимете. 
  • Якщо у свято рахувати монети, то можна привабити бідність та злидні. 
  • Якщо опівночі загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. 

Також пропонуємо ознайомитися з детальним церковним календарем свят на січень 2024 року, який допоможе дізнатися про найважливіші дати другого місяця зими.

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