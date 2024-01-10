Старый Новый год 2024 – новая дата и как следует отмечать украинцам

Украинская традиция щедрования на Маланки и Василия. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Как известно, еще в сентябре 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Поэтому большинство дат традиционных для украинцев праздников сдвинулись на 13 дней раньше.

Когда теперь будем отмечать Старый Новый год, стоит ли это делать и какие украинские приметы и традиции существуют в этот день, делимся далее в материале.

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Когда Старый Новый год 2024

Дата Старого Нового года остается прежней, ведь этот праздник не церковный. Таким образом, Старый Новый год 2024 будут отмечать по-прежнему в ночь с 13 на 14 января.

В то же время, следует отметить, что ранее православные украинцы отмечали в эти даты праздник Маланки (День преподобной Мелании) и Василия (День памяти святителя Василия Великого). По новоюлианскому календарю эти праздники приходятся на 31 декабря и 1 января соответственно.

Важно: принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Празднование праздника Маланки в Украине. Изображение: google.com

Нужно ли щедровать и посевать в ночь с 13 на 14 января

Поскольку по новому церковному календарю праздники Маланки и Василия уже прошли, а Крещение Господне, отмечавшееся 6 января, закрыло цикл зимних праздников, то щедровать и посевать на Старый Новый год уже не нужно.

Какие остались традиции на Старый Новый год и как следует провести этот день

Этот праздник можно оставить как еще один повод собраться всей семьей. Можно собраться за праздничным столом и в полночь пожелать друг другу здоровья, исполнения мечтаний и счастья.

В этот день можно еще раз загадать желание, а оно у украинцев одно — мир и победа.

Семья отмечает зимний праздник. Фото: depositphotos.com

Какие существуют приметы на Старый Новый год

Если на Старый Новый год оттепель, то все лето будет дождь.

Если на Старый Новый год много инея на деревьях, то год будет медовым.

Если в праздник одеть новые вещи, круглый год будете ходить в новом.

Если будете занимать деньги на Старый Новый год, то целый год будете занимать.

Если в праздник считать монеты, то можно привлечь нищету и бедность.

Если в полночь загадать желание, оно обязательно сбудется.

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