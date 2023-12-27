Церковний календар на січень 2024 — які важливі дати чекають на українців

Свято Водохреща на Йорданському озері на Оболоні, 2020 рік. Фото: http://pereyaslav-eparchia.kiev.ua

Як відомо, Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар. А отже, дати багатьох звичних для українців православних свят змінені. У другому місяці зими випадає кілька важливих церковних дат, зокрема Обрізання Господнє та Хрещення Господнє.

Новини.LIVE підготував для вірян детальний православний календар на січень 2024 року, який допоможе дізнатися, коли та які важливі свята відбудуться в Україні.

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Які церковні свята будуть у січні 2024 року – новий календар допоможе дізнатися про всі важливі дати:

1 січня — Обрізання Господнє, святителя Василія Великого, преподобного Амфілохія Почаївського.

Обрізання Господнє. Зображення: dneprovec.by

2 січня — преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського.

3 січня — святого пророка Малахії, святого мученика Гордія.

4 січня — Собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського.

5 січня — Водохресний святвечір, пророка Михея.

Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info

6 січня — Хрещення Господнє.

Свято Водохреща на Йорданському озері на Оболоні, 2020 рік. Фото: http://pereyaslav-eparchia.kiev.ua

7 січня — Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.

Іоан Предтеча. Колаж: УНІАН

8 січня — преподобних Григорія Чудотворця і Григорія затворника Печерських.

9 січня — мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, Чудотворця.

10 січня — святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського.

11 січня — преподобного Феодосія Великого.

12 січня — мучениці Татіани Римської, святителя Сави I, архієпископа Сербського.

13 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського.

14 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

15 січня — преподобного Іоанна Кущника, преподобного Павла Фівейського.

16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра.

17 січня — преподобного Антонія Великого.

18 січня — святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських.

19 січня — преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського.

20 січня — преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми.

21 січня — преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського.

22 січня — святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.

23 січня — священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина.

24 січня — преподобної Ксенії.

25 січня — святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.

26 січня — преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії і синів їх Аркадія та Іоанна.

27 січня — перенесення мощей святителя Іоана Златоустого.

28 січня — преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського.

29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського.

30 січня — Собор Вселенських вчителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоустого, преподобного Зінона, постника Печерського.

31 січня — святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра і Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

Варто зауважити, що у січні відбудеться одноденний піст — Водохресний святвечір 5 січня.

Важливо: прийняття нового календарного стилю або збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.

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