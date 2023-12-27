Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Які важливі церковні свята чекають на українців у січні 2024 — новий календар arrow

Які важливі церковні свята чекають на українців у січні 2024 — новий календар

27 грудня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Церковний календар на січень 2024 — які важливі дати чекають на українців
Свято Водохреща на Йорданському озері на Оболоні, 2020 рік. Фото: http://pereyaslav-eparchia.kiev.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Як відомо, Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар. А отже, дати багатьох звичних для українців православних свят змінені. У другому місяці зими випадає кілька важливих церковних дат, зокрема Обрізання Господнє та Хрещення Господнє.

Новини.LIVE підготував для вірян детальний православний календар на січень 2024 року, який допоможе дізнатися, коли та які важливі свята відбудуться в Україні.

Читайте також:

Православний календар на січень 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем

Які церковні свята будуть у січні 2024 року – новий календар допоможе дізнатися про всі важливі дати:

  • 1 січня — Обрізання Господнє, святителя Василія Великого, преподобного Амфілохія Почаївського.

 

Коли Обрізання Господнє 2024 року
Обрізання Господнє. Зображення: dneprovec.by
  • 2 січня — преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського.  
  • 3 січня — святого пророка Малахії, святого мученика Гордія.
  • 4 січня — Собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського. 
  • 5 січня — Водохресний святвечір, пророка Михея.

 

Коли Водохресний святвечір 2024 року
Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info
  • 6 січня — Хрещення Господнє.

 

Коли Хрещення Господнє 2024 року
Свято Водохреща на Йорданському озері на Оболоні, 2020 рік. Фото: http://pereyaslav-eparchia.kiev.ua
  • 7 січня — Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.

 

Коли Собор Іоана Предтечі 2024 року
Іоан Предтеча. Колаж: УНІАН
  • 8 січня — преподобних Григорія Чудотворця і Григорія затворника Печерських.
  • 9 січня — мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, Чудотворця.
  • 10 січня — святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського.
  • 11 січня — преподобного Феодосія Великого.
  • 12 січня — мучениці Татіани Римської, святителя Сави I, архієпископа Сербського.
  • 13 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського. 
  • 14 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.
  • 15 січня — преподобного Іоанна Кущника, преподобного Павла Фівейського.
  • 16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра.
  • 17 січня — преподобного Антонія Великого.
  • 18 січня — святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських.
  • 19 січня — преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського.
  • 20 січня — преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми.
  • 21 січня — преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського.
  • 22 січня — святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.
  • 23 січня — священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина.
  • 24 січня — преподобної Ксенії.
  • 25 січня — святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.
  • 26 січня — преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії і синів їх Аркадія та Іоанна. 
  • 27 січня — перенесення мощей святителя Іоана Златоустого.
  • 28 січня — преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського.
  • 29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського.
  • 30 січня — Собор Вселенських вчителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоустого, преподобного Зінона, постника Печерського.
  • 31 січня — святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра і Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

Варто зауважити, що у січні відбудеться одноденний піст — Водохресний святвечір 5 січня.

Важливо: прийняття нового календарного стилю або збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.

Раніше ми писали, коли в Україні свято Маланки та Щедрий вечір.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

13 грудня 2023
Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі