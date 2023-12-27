Церковный календарь на январь 2024 — какие важные даты ждут украинцев

Какие важные церковные праздники ждут украинцев в январе 2024 — новый календарь
Как известно, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. А значит, даты многих привычных для украинцев православных праздников изменены. Во втором месяце зимы выпадает несколько важных церковных дат, в частности, Обрезание Господне и Крещение Господне.
Новини.LIVE подготовил для верующих подробный православный календарь на январь 2024 года, который поможет узнать, когда и какие важные праздники пройдут в Украине.
Православный календарь на январь 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю
Какие церковные праздники будут в январе 2024 года — новый календарь поможет узнать все важные даты:
- 1 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.
- 2 января — преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
- 3 января — святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.
- 4 января — Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
- 5 января — Крещенский сочельник, пророка Михея.
- 6 января — Крещение Господне.
- 7 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 8 января — преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
- 9 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.
- 10 января — святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
- 11 января — преподобного Феодосия Великого.
- 12 января — мученицы Татианы Римской, святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
- 13 января — мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
- 14 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
- 15 января — преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
- 16 января — поклонение честным веригам апостола Петра.
- 17 января — преподобного Антония Великого.
- 18 января — святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
- 19 января — преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
- 20 января — преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пины и Риммы.
- 21 января — преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
- 22 января — святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
- 23 января — священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
- 24 января — преподобной Ксении.
- 25 января — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
- 26 января — преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
- 27 января — перенос мощей святителя Иоанна Златоустого.
- 28 января — преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского.
- 29 января — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
- 30 января — Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, преподобного Зинона, постника Печерского.
- 31 января — святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
Стоит отметить, что в январе состоится однодневный пост — Крещенский сочельник 5 января.
Важно: принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.
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