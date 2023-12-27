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Какие важные церковные праздники ждут украинцев в январе 2024 — новый календарь

27 декабря 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на январь 2024 — какие важные даты ждут украинцев
Праздник Крещения на Иорданском озере на Оболони, 2020 год. Фото: http://pereyaslav-eparchia.kiev.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Как известно, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. А значит, даты многих привычных для украинцев православных праздников изменены. Во втором месяце зимы выпадает несколько важных церковных дат, в частности, Обрезание Господне и Крещение Господне.

Новини.LIVE подготовил для верующих подробный православный календарь на январь 2024 года, который поможет узнать, когда и какие важные праздники пройдут в Украине.

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Какие церковные праздники будут в январе 2024 года — новый календарь поможет узнать все важные даты:

  • 1 январяОбрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.

 

Когда Обрезание Господне 2024 года
Обрезание Господне. Изображение: dneprovec.by
  • 2 января — преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
  • 3 января — святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.
  • 4 января — Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
  • 5 январяКрещенский сочельник, пророка Михея.

 

Когда Крещенский сочельник 2024 года
Девушка ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info
  • 6 январяКрещение Господне.

 

Когда Крещение Господне 2024 года
Праздник Крещения на Иорданском озере на Оболони, 2020 год. Фото: http://pereyaslav-eparchia.kiev.ua
  • 7 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

 

Когда Собор Иоанна Предтечи 2024 года
Иоанн Предтеча. Коллаж: УНИАН
  • 8 января — преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
  • 9 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.
  • 10 января — святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
  • 11 января — преподобного Феодосия Великого.
  • 12 января — мученицы Татианы Римской, святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
  • 13 января — мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
  • 14 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
  • 15 января — преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
  • 16 января — поклонение честным веригам апостола Петра.
  • 17 января — преподобного Антония Великого.
  • 18 января — святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
  • 19 января — преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
  • 20 января — преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пины и Риммы.
  • 21 января — преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
  • 22 января — святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
  • 23 января — священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
  • 24 января — преподобной Ксении.
  • 25 января — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
  • 26 января — преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
  • 27 января — перенос мощей святителя Иоанна Златоустого.
  • 28 января — преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского.
  • 29 января — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
  • 30 января — Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, преподобного Зинона, постника Печерского.
  • 31 января — святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Стоит отметить, что в январе состоится однодневный пост — Крещенский сочельник 5 января.

Важно: принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Раньше мы писали, когда в Украине праздник Маланки и Щедрый вечер.

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