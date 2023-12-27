Церковный календарь на январь 2024 — какие важные даты ждут украинцев

Праздник Крещения на Иорданском озере на Оболони, 2020 год. Фото: http://pereyaslav-eparchia.kiev.ua

Как известно, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. А значит, даты многих привычных для украинцев православных праздников изменены. Во втором месяце зимы выпадает несколько важных церковных дат, в частности, Обрезание Господне и Крещение Господне.

Новини.LIVE подготовил для верующих подробный православный календарь на январь 2024 года, который поможет узнать, когда и какие важные праздники пройдут в Украине.

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Какие церковные праздники будут в январе 2024 года — новый календарь поможет узнать все важные даты:

1 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.

Обрезание Господне. Изображение: dneprovec.by

2 января — преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

3 января — святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.

4 января — Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.

5 января — Крещенский сочельник, пророка Михея.

Девушка ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

6 января — Крещение Господне.

Праздник Крещения на Иорданском озере на Оболони, 2020 год. Фото: http://pereyaslav-eparchia.kiev.ua

7 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Иоанн Предтеча. Коллаж: УНИАН

8 января — преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.

9 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.

10 января — святителя Григория Нисского, преподобного Маркияна Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.

11 января — преподобного Феодосия Великого.

12 января — мученицы Татианы Римской, святителя Саввы I, архиепископа Сербского.

13 января — мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.

14 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

15 января — преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.

16 января — поклонение честным веригам апостола Петра.

17 января — преподобного Антония Великого.

18 января — святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.

19 января — преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.

20 января — преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пины и Риммы.

21 января — преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.

22 января — святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

23 января — священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.

24 января — преподобной Ксении.

25 января — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

26 января — преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

27 января — перенос мощей святителя Иоанна Златоустого.

28 января — преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторгского, преподобного Ефрема Печерского.

29 января — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.

30 января — Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, преподобного Зинона, постника Печерского.

31 января — святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Стоит отметить, что в январе состоится однодневный пост — Крещенский сочельник 5 января.

Важно: принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

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