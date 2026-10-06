Магнітні бурі 6 жовтня: детальний прогноз для метеозалежних

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 6 жовтня, геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною, тож виникнення магнітних бур на планеті не передбачається. Попри коливання магнітного поля від спокійного до активного стану, сонячна активність буде низькою, але науковці все ж допускають можливість спалахів класу С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз фахівців Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур в Україні на 6 жовтня

У вівторок, 6 жовтня, коливання космічної погоди не спровокують магнітних бур на нашій планеті. За розрахунками фахівців, стан геомагнітного поля Землі впродовж доби варіюватиметься в межах від спокійного до активного рівня. Загальна активність Сонця буде на низьких позначках, проте астрономи не виключають імовірності формування поодиноких спалахів категорії С.

Прогноз магнітних бур 6 жовтня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 6 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 13

За останні 24 години спостереження показали дуже низький рівень активності Сонця. Прилади зафіксували лише сім спалахів слабкого класу В та один спалах класу С. Подібні викиди енергії є безпечними для навколоземного простору та практично не впливають на магнітне поле нашої планети.

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Магнітні бурі з 6 по 9 жовтня. Фото: скриншот

Протягом доби можливі незначні збурення, які не можуть суттєво вплинути на самопочуття метеозалежних. Максимальний Кр-Індекс сягне рівня 3.3 за добу, який припаде на першу половину дня та згасне до полудня.

Новини.LIVE інформували, що за прогнозами синоптиків, тиждень 5–11 жовтня принесе в Україну класичне "бабине літо". Очікується суха і ясна погода, а до середини тижня температура підскочить до +26 °С. Утім, уже з другої половини місяця країну накриють заморозки та перший сніг, який традиційно найшвидше дістанеться Карпатського регіону.

Паралельно метеозалежним варто звернути увагу на космічну погоду. З 12 по 16 жовтня фіксуватимуть потужну магнітну бурю. Люди похилого віку та ті, хто страждає від хронічних хвороб, можуть вічдути сильне нездужання.