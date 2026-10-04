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Головна Новини дня Бабине літо продовжиться, буде до +26 °С: прогноз погоди на тиждень

Бабине літо продовжиться, буде до +26 °С: прогноз погоди на тиждень

Ua ru
4 жовтня 2026 23:00
Бабине літо продовжиться, буде до +26 °С: прогноз погоди на 5–11 жовтня
Дівчина на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Україну наступного тижня, 5–11 жовтня, охопить період "бабиного літа". Очікується переважно суха, сонячна та тепла погода, а температура поступово підвищуватиметься. Пік потепління прогнозують на другу половину тижня, коли повітря місцями прогріється до +26 °С, хоча наприкінці тижня температура знизиться.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Meteoprog.

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Якою буде погода в Україні протягом тижня

Синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував погоду на тиждень. Повідомляється, що в понеділок, 5 жовтня, опадів по Україні не очікується. Вночі температура становитиме +6…+11 °С, а вдень повітря прогріється до +17…+23 °С.

У вівторок, 6 жовтня, збережеться суха погода. Температура вночі коливатиметься в межах +7…+12 °С, вдень — +17…+23 °С.

У середу, 7 жовтня, буде малохмарно та тепло. Вночі й вранці місцями можливий слабкий туман. Температура вночі становитиме +7…+13 °С, на узбережжі морів — до +15 °С. Вдень очікується +20…+25 °С.

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У четвер, 8 жовтня, опадів також не прогнозують. Вночі температура буде на рівні +8…+14 °С, а вдень — до +20…+26 °С.

Дощі очікуються наприкінці тижня

Повідомляється, що в п'ятницю, 9 жовтня, атмосферний фронт принесе короткочасні дощі. Вночі опади очікуються у західних областях, а вдень — у північних, центральних та північно-східних регіонах. Місцями можливі грози.

На південному сході країни при цьому збережеться суха погода. Вдень у західних та північних областях температура знизиться до +12…+17 °С, тоді як в інших регіонах становитиме +18…+23 °С.

У суботу, 10 жовтня, більша частина України буде без опадів. Невеликий дощ можливий лише вночі у східних областях та Приазов'ї. Вночі температура опуститься до +2…+7 °С, вдень становитиме +12…+17 °С.

У неділю, 11 жовтня, істотних опадів не очікується, хоча місцями на північному заході пройде невеликий дощ. Температура вночі становитиме +6…+11 °С, вдень — +15…+20 °С.

Ми писали, що початок жовтня в Україні буде переважно сонячним і теплим. Водночас синоптики повідомляють — уже в другій декаді місяця погодні умови можуть суттєво змінитися, очікуються дощі, місцями з грозами.

Новини.LIVE інформували, що магнітні бурі виникають унаслідок потужних спалахів на Сонці, під час яких у космос викидаються потоки плазми та сонячного вітру. До середини жовтня очікується посилення геомагнітної активності: за прогнозом, з 12 до 16 жовтня Землю може накрити потужна магнітна буря.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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