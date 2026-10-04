Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Бабино лето продлится, температура достигнет +26 °С: прогноз погоды на неделю

Бабино лето продлится, температура достигнет +26 °С: прогноз погоды на неделю

Ua ru
4 октября 2026 23:00
Бабье лето продлится, температура достигнет +26 °С: прогноз погоды на 5–11 октября
Девушка на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

На следующей неделе, 5–11 октября, в Украине наступит "бабье лето". Ожидается преимущественно сухая, солнечная и теплая погода, а температура будет постепенно повышаться. Пик потепления прогнозируется на вторую половину недели, когда воздух местами прогреется до +26 °С, хотя в конце недели температура снизится.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Реклама

Какая будет погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал погоду на неделю. Сообщается, что в понедельник, 5 октября, осадков по Украине не ожидается. Ночью температура составит +6…+11 °С, а днем воздух прогреется до +17…+23 °С.

Во вторник, 6 октября, сохранится сухая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах +7…+12 °С, днем — +17…+23 °С.

В среду, 7 октября, будет малооблачно и тепло. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура ночью составит +7…+13 °С, на побережье морей — до +15 °С. Днем ожидается +20…+25 °С.

Читайте также:

В четверг, 8 октября, осадков также не прогнозируется. Ночью температура будет на уровне +8…+14 °С, а днём — до +20…+26 °С.

Дожди ожидаются в конце недели

Сообщается, что в пятницу, 9 октября, атмосферный фронт принесет кратковременные дожди. Ночью осадки ожидаются в западных областях, а днем — в северных, центральных и северо-восточных регионах. Местами возможны грозы.

На юго-востоке страны при этом сохранится сухая погода. Днем в западных и северных областях температура снизится до +12…+17 °С, тогда как в других регионах составит +18…+23 °С.

В субботу, 10 октября, на большей части территории Украины осадков не ожидается. Небольшой дождь возможен лишь ночью в восточных областях и Приазовье. Ночью температура опустится до +2…+7 °С, днем составит +12…+17 °С.

В воскресенье, 11 октября, существенных осадков не ожидается, хотя местами на северо-западе пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит +6…+11 °С, днем +15…+20 °С.

Мы писали, что начало октября в Украине будет преимущественно солнечным и тёплым. В то же время синоптики сообщают — уже во второй декаде месяца погодные условия могут существенно измениться, ожидаются дожди, местами с грозами.

Новини.LIVE сообщали, что магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются потоки плазмы и солнечного ветра. К середине октября ожидается усиление геомагнитной активности: по прогнозу, с 12 по 16 октября Землю может накрыть мощная магнитная буря.

осень синоптик прогноз погоды погода в Украине бабье лето
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации