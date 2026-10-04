Бабье лето продлится, температура достигнет +26 °С: прогноз погоды на 5–11 октября

Девушка на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

На следующей неделе, 5–11 октября, в Украине наступит "бабье лето". Ожидается преимущественно сухая, солнечная и теплая погода, а температура будет постепенно повышаться. Пик потепления прогнозируется на вторую половину недели, когда воздух местами прогреется до +26 °С, хотя в конце недели температура снизится.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Какая будет погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал погоду на неделю. Сообщается, что в понедельник, 5 октября, осадков по Украине не ожидается. Ночью температура составит +6…+11 °С, а днем воздух прогреется до +17…+23 °С.

Во вторник, 6 октября, сохранится сухая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах +7…+12 °С, днем — +17…+23 °С.

В среду, 7 октября, будет малооблачно и тепло. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура ночью составит +7…+13 °С, на побережье морей — до +15 °С. Днем ожидается +20…+25 °С.

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В четверг, 8 октября, осадков также не прогнозируется. Ночью температура будет на уровне +8…+14 °С, а днём — до +20…+26 °С.

Дожди ожидаются в конце недели

Сообщается, что в пятницу, 9 октября, атмосферный фронт принесет кратковременные дожди. Ночью осадки ожидаются в западных областях, а днем — в северных, центральных и северо-восточных регионах. Местами возможны грозы.

На юго-востоке страны при этом сохранится сухая погода. Днем в западных и северных областях температура снизится до +12…+17 °С, тогда как в других регионах составит +18…+23 °С.

В субботу, 10 октября, на большей части территории Украины осадков не ожидается. Небольшой дождь возможен лишь ночью в восточных областях и Приазовье. Ночью температура опустится до +2…+7 °С, днем составит +12…+17 °С.

В воскресенье, 11 октября, существенных осадков не ожидается, хотя местами на северо-западе пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит +6…+11 °С, днем — +15…+20 °С.

Мы писали, что начало октября в Украине будет преимущественно солнечным и тёплым. В то же время синоптики сообщают — уже во второй декаде месяца погодные условия могут существенно измениться, ожидаются дожди, местами с грозами.

Новини.LIVE сообщали, что магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются потоки плазмы и солнечного ветра. К середине октября ожидается усиление геомагнитной активности: по прогнозу, с 12 по 16 октября Землю может накрыть мощная магнитная буря.