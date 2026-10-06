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Главная Новости дня На Солнце было восемь вспышек: прогноз магнитных бурь от специалистов

На Солнце было восемь вспышек: прогноз магнитных бурь от специалистов

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6 октября 2026 10:12
Магнитные бури 6 октября: подробный прогноз для метеозависимых
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 6 октября, геомагнитная обстановка останется стабильной, поэтому возникновения магнитных бурь на планете не предвидится. Несмотря на колебания магнитного поля от спокойного до активного состояния, солнечная активность будет низкой, но ученые все же допускают возможность вспышек класса С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз специалистов Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь в Украине на 6 октября

Во вторник, 6 октября, колебания космической погоды не вызовут магнитных бурь на нашей планете. По расчетам специалистов, состояние геомагнитного поля Земли в течение суток будет варьироваться в пределах от спокойного до активного уровня. Общая активность Солнца будет на низком уровне, однако астрономы не исключают вероятности образования единичных вспышек категории С.

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Прогноз магнитных бурь на 6 октября. Фото: скриншот

Солнечная активность на 6 октября:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 13

За последние 24 часа наблюдения показали очень низкий уровень активности Солнца. Приборы зафиксировали лишь семь вспышек слабого класса В и одну вспышку класса С. Подобные выбросы энергии безопасны для околоземного пространства и практически не влияют на магнитное поле нашей планеты.

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Магнитные бури с 6 по 9 октября. Фото: скриншот

В течение суток возможны незначительные возмущения, которые не могут существенно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Максимальный Кр-индекс достигнет уровня 3,3 за сутки, который придется на первую половину дня и ослабнет к полудню.

Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозам синоптиков, неделя с 5 по 11 октября принесет в Украину классическое "бабье лето". Ожидается сухая и ясная погода, а к середине недели температура поднимется до +26 °С. Впрочем, уже со второй половины месяца страну накроют заморозки и первый снег, который традиционно быстрее всего дойдет до Карпатского региона.

Параллельно метеозависимым стоит обратить внимание на космическую погоду. С 12 по 16 октября будет наблюдаться мощная магнитная буря. Пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут почувствовать сильное недомогание.

космос Солнце магнитные бури прогноз погоды плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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