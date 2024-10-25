Журналісти підрахували зарплату українських послів

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Facebook Залужного

Українські посли отримують немаленьку заробітну платню за свою роботу. На першому місці за рівнем заробітку опинився колишній посол у Молдові Марко Шевченко.

Про це пише LIGA.net з посиланням на дані від МЗС.

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Зарплати українських послів

Відомо, що Шевченко отримував у середньому понад 102 795 гривень на місяць влітку 2024 року — це зарплата вже після вирахування податків. Його було звільнено ще у березні цього року, але він продовжував отримувати зарплату. Зокрема, лише у серпні сягнула понад 186 тисяч.

У МЗС пояснили суму надбавкою за доступ до держтаємниці та щорічну відпустку після завершення довготермінового відрядження — 220 964 гривень без вирахування податків.

Інфографіка LIGA.net

На другому місці опинився посол в Чилі Юрій Дюдін, середній дохід якого за один місяць літа становив 63 694 гривень.

А на третьому — посол в Австрії Василь Химинець із сумою 63 550 гривень. Наступними у рейтингу є посол у Німеччині Олексій Макеєв та посол у Польщі й Чехії Василь Зварич з однаковою зарплатою 63 470 гривень.

Після них на п'ятому місці колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який обіймає посаду посла у Великій Британії та має зарплату в розмірі 59 947 гривень.

Крім того, у рейтингу серед найбільш високооплачуваних є посол у Єгипті, Франції, Японії та Канаді.

Нагадаємо, у середньому зарплата українського посла у 2024 році становить 56 412 гривень. Шосте місце посів Валерій Залужний, який очолює посольство у Великій Британії.

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