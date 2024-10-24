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Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла України

24 жовтня 2024 16:33
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Зарплати послів України — скільки отримує Залужний
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний улітку поточного року отримував середню заробітну плату 59 947 гривень за місяць. Колишній Головнокомандувач ЗСУ входить у десятку високооплачуваних українських послів.

Про це повідомляє видання LIGA.net.

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За даними МЗС щодо зарплат надзвичайних і повноважних послів України у всіх країнах світу, Залужний потрапляє у десятку лідерів.

Посол України у Великій Британії посідає шосте місце серед інших посадовців. Зазначається, що його середня зарплата за липень-серпень 2024 року після вирахування податків становила 59 947 гривень.

На першому ж місці опинився колишній посол України в Молдові Марко Шевченко, який у цей період часу отримував середню заробітну плату 102 795 гривень за місяць.

Загалом в десятку високооплачуваних послів також входять посли України в Чилі, Австрії, Німеччині, Польщі, Чехії, Єгипту, Франції, Японії та Туреччини.

Які українські посли заробили найбільше в 2024 році
Скільки заробляють українські посли за місяць. Фото: Liga.net

У середньому зарплата українського посла у 2024 році становить 56 412 грн. 

Нагадаємо, суми виплат грошового забезпечення для українських військових у листопаді залишаться незмінними — держава продовжить нараховувати доплати до 100 тисяч гривень.

Раніше ми писали про те, що керівникам українських державних банків виплачують щомісяця заробітну плату, яка перевищує 1 млн гривень. При цьому розмір оплати праці прив'язаний до курсу долара.

Україна виплати зарплати Валерій Залужний фінанси посол

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