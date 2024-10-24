Зарплати послів України — скільки отримує Залужний

Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла України
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний улітку поточного року отримував середню заробітну плату 59 947 гривень за місяць. Колишній Головнокомандувач ЗСУ входить у десятку високооплачуваних українських послів.
Про це повідомляє видання LIGA.net.
Скільки заробляє Залужний
За даними МЗС щодо зарплат надзвичайних і повноважних послів України у всіх країнах світу, Залужний потрапляє у десятку лідерів.
Посол України у Великій Британії посідає шосте місце серед інших посадовців. Зазначається, що його середня зарплата за липень-серпень 2024 року після вирахування податків становила 59 947 гривень.
На першому ж місці опинився колишній посол України в Молдові Марко Шевченко, який у цей період часу отримував середню заробітну плату 102 795 гривень за місяць.
Загалом в десятку високооплачуваних послів також входять посли України в Чилі, Австрії, Німеччині, Польщі, Чехії, Єгипту, Франції, Японії та Туреччини.
У середньому зарплата українського посла у 2024 році становить 56 412 грн.
Нагадаємо, суми виплат грошового забезпечення для українських військових у листопаді залишаться незмінними — держава продовжить нараховувати доплати до 100 тисяч гривень.
Раніше ми писали про те, що керівникам українських державних банків виплачують щомісяця заробітну плату, яка перевищує 1 млн гривень. При цьому розмір оплати праці прив'язаний до курсу долара.
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