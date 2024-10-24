Зарплаты послов Украины — сколько получает Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Reuters

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный летом этого года получал среднюю заработную плату 59 947 гривен в месяц. Бывший Главнокомандующий ВСУ входит в десятку высокооплачиваемых украинских послов.

Об этом сообщает издание LIGA.net.

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По данным МИД по зарплатам чрезвычайных и полномочных послов Украины во всех странах мира, Залужный попадает в десятку лидеров.

Посол Украины в Великобритании находится на шестом месте среди других должностных лиц. Отмечается, что его средняя зарплата за июль-август 2024 года после вычета налогов составила 59 947 гривен.

На первом же месте оказался бывший посол Украины в Молдове Марко Шевченко, который в этот период времени получал среднюю заработную плату 102 795 гривен в месяц.

Всего в десятку высокооплачиваемых послов также входят послы Украины в Чили, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Египте, Франции, Японии и Турции.

Сколько зарабатывают украинские послы в месяц. Фото: Liga.net

В среднем зарплата украинского посла в 2024 году составляет 56 412 грн.

Напомним, суммы выплат денежного довольствия для украинских военных в ноябре останутся неизменными — государство продолжит начислять доплаты до 100 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что руководителям украинских государственных банков выплачивают ежемесячно заработную плату, превышающую 1 млн гривен. При этом размер оплаты труда привязан к курсу доллара.