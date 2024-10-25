Журналисты подсчитали зарплату украинских послов

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Facebook Залужного

Украинские послы получают немаленькую заработную плату за свою работу. На первом месте по уровню заработка оказался бывший посол в Молдове Марко Шевченко.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на данные МИД.

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Зарплаты украинских послов

Известно, что Шевченко получал в среднем более 102 795 гривен в месяц летом 2024 года — это зарплата уже после вычета налогов. Он был уволен еще в марте этого года, но он продолжал получать зарплату. В частности, только в августе она достигла более 186 тысяч.

В МИДе объяснили сумму надбавкой за доступ к гостайне и ежегодный отпуск после завершения долгосрочной командировки — 220 964 гривен без вычета налогов.

Инфографика LIGA.net

На втором месте оказался посол в Чили Юрий Дюдин, средний доход которого за месяц лета составлял 63 694 гривен.

А на третьем — посол в Австрии Василий Химинец с суммой 63 550 гривен. Следующими в рейтинге являются посол в Германии Алексей Макеев и посол в Польше и Чехии Василий Зварыч с одинаковой зарплатой 63 470 гривен.

После них на пятом месте бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который занимает должность посла в Великобритании и имеет зарплату в размере 59 947 гривен.

Кроме того, в рейтинге среди самых высокооплачиваемых есть посол в Египте, Франции, Японии и Канаде.

Напомним, в среднем зарплата украинского посла в 2024 году составляет 56412 гривен. Шестое место занял Валерий Залужный, возглавляющий посольство в Великобритании.

Также мы писали, что суммы выплат денежного довольствия для военных в ноябре останутся неизменными.