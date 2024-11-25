МСЕК — скільки прокурорів в Україні мають інвалідність

Стало відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність
Станом на зараз 524 прокурори в Україні мають статус особи з інвалідністю. Загалом, це 10% у країні.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram.
Інвалідність для прокурорів
Депутат розповів, що подав до Офісу Генерального прокурора запит, аби дізнатися, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність. Згідно з офіційною відповіддю, в органах прокуратури України наразі працює 831 працівник, який має статус особи з інвалідністю, із них — 524 прокурори. Зокрема, йдеться про:
- в Офісі Генерального прокурора працює 66 працівників, які мають статус особи з інвалідністю, із них — 26 прокурорів;
- у САП таких працівників три, із них — два прокурори;
- в обласних та окружних прокуратурах працює 762 такі особи, із них — 496 прокурорів.
Також статус особи з інвалідністю мають вісім перших заступників та заступників керівників обласних прокуратур. Водночас серед керівників обласних прокуратур працівники, які мають статус особи з інвалідністю, на цей час відсутні.
"Тобто до 10% прокурорів — інваліди! В якій ще галузі серед працюючих така кількість інвалідів?" — обурився Гончаренко.
Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК в Україні. Надалі функції виконуватимуть експертні комісії, а систему цифровізують.
Ліквідація МСЕК викликана з гучним корупційним скандалом довкола керівників установ по всій Україні, які за хабарі виписували фіктивні довідки військовозобов'язаним чоловікам для уникнення мобілізації та посадовцям.
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