МСЭК — сколько прокуроров в Украине имеют инвалидность

Человек на осмотре у врача. Иллюстративное фото: УНИАН

По состоянию на данный момент 524 прокурора в Украине имеют статус лица с инвалидностью. В общем, это 10% в стране.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram.

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Депутат рассказал, что подал в Офис Генерального прокурора запрос, чтобы узнать, сколько прокуроров в Украине имеют инвалидность. Согласно официальному ответу, в органах прокуратуры Украины сейчас работает 831 работник, имеющий статус лица с инвалидностью, из них — 524 прокурора. В частности, речь идет о:

в Офисе Генерального прокурора работает 66 работников, имеющих статус лица с инвалидностью, из них 26 прокуроров;

у САП таких работников три, из них — два прокурора;

в областных и окружных прокуратурах работает 762 таких человека, из них — 496 прокуроров;

Также статус лица с инвалидностью имеют 8 первых заместителей и заместителей руководителей областных прокуратур. В то же время среди руководителей областных прокуратур работники, имеющие статус лица с инвалидностью, в настоящее время отсутствуют.

"То есть до 10% прокуроров — инвалиды! В какой еще отрасли среди работающих такое количество инвалидов??" — возмутился Гончаренко.

Ответ ОГП на запрос Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Ответ ОГП на запрос Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Скриншот сообщения Гончаренко

Напомним, 20 ноября Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине. В дальнейшем функции будут выполнять экспертные комиссии, а систему цифровизируют.

Ликвидация МСЭК вызвана с громким коррупционным скандалом вокруг руководителей учреждений по всей Украине, которые за взятки выписывали фиктивные справки военнообязанным мужчинам для избежания мобилизации и должностным лицам