Росіяни хочуть перетворити "Азовсталь" у туристичний центр

Знищений російськими ударами завод "Азовсталь". Фото: росЗМІ

Російські загарбники планують перетворити територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі на "туристичну пам'ятку" Донбасу. Там планують створити "індустріальний парк". У 2022 році тут точилися жорстокі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками.

Про це повідомляють росЗМІ у суботу, 15 лютого.

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"Азовсталь" хочуть перетворити у парк

Повідомляється, що територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі окупанти планують перетворити в одну з ключових точок так званої "ДНР". Проєкт розроблено місцевими діячами за підтримки модульної школи "Сколково".

Реалізацію проєкту планують здійснити за рахунок так званих інвесторів. На території "Азовсталі" мають намір створити індустріальний парк.

"Азовсталь" — історія оборони

Територія "Азовсталі" стала головним осередком українського опору в Маріуполі у 2022 році. Оборону заводу тримали 36-а бригада морської піхоти та бригада Національної гвардії "Азов".

З початком штурму "Азовсталі" Росія закликала українські сили негайно скласти зброю і надала захисникам обложеного Маріуполя ультиматум, суть якого полягала у відмові від опору. Окрім захисників, на території заводу перебувало близько 1000 цивільних громадян.

За словами заступника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вже у березні завод був практично повністю знищений російськими авіанальотами.

Раніше ми повідомляли, що бійці "Азову" розповіли, що їм сниться після перебування у російському полоні.

Нагадуємо, експолонений військовий 12-ї бригади спецпризначення "Азов" з позивним "Сноу" розповів, про що питають росіяни на допиті у полоні.