Россияне хотят превратить "Азовсталь" в туристический центр

Уничтоженный российскими ударами завод "Азовсталь". Фото: росСМИ

Российские захватчики планируют превратить территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе в "туристическую достопримечательность" Донбасса. Там планируют создать "индустриальный парк". В 2022 году здесь шли жестокие бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

Об этом сообщают росСМИ в субботу, 15 февраля.

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"Азовсталь" хотят превратить в парк

Сообщается, что территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе оккупанты планируют превратить в одну из ключевых точек так называемой "ДНР". Проект разработан местными деятелями при поддержке модульной школы "Сколково".

Реализацию проекта планируют осуществить за счет так называемых инвесторов. На территории "Азовстали" намерены создать индустриальный парк.

"Азовсталь" — история обороны

Территория "Азовстали" стала главным центром украинского сопротивления в Мариуполе в 2022 году. Оборону завода держали 36-я бригада морской пехоты и бригада Национальной гвардии "Азов".

С началом штурма "Азовстали" Россия призвала украинские силы немедленно сложить оружие и предоставила защитникам осажденного Мариуполя ультиматум, суть которого заключалась в отказе от сопротивления. Кроме защитников, на территории завода находилось около 1000 гражданских лиц.

По словам заместителя мэра Мариуполя Петра Андрющенко, уже в марте завод был практически полностью уничтожен российскими авианалетами.

Ранее мы сообщали, что бойцы "Азова" рассказали, что им снится после пребывания в российском плену.

Напоминаем, бывший военный 12-й бригады спецназначения "Азов" с позывным "Сноу" рассказал, о чем спрашивают россияне на допросе в плену.