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Бійці "Азову" розповіли, що їм сниться після полону

25 грудня 2024 19:05
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Полонені військові — що сниться захисникам Азовсталі, які пройшли російські катівні
Експолонений військовий 12-ї бригади спецпризначення "Азов" із позивним "Пако". Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У полоні військовим сняться сни про повернення додому. А дехто після повернення втрачає сон на три доби.

Своїми історіями в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай поділилися експолонені військові 12-ї бригади спецпризначення "Азов" із позивними "Пако" та "Сноу".

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Безсоння три доби

Експолонений боєць "Пако" розповідає, що після повернення він не спав дві-три доби. Це вплинуло на його емоційний стан.

"Я не міг, сну наче не існує. І я не втомлений, в тому-то й проблема. Зрозумів, що не все в порядку. Не сплю день, два — і на третій такий же бадьорий, на "подриві". Розумію, що так не має бути. Спочатку не відчувалося так сильно… Я це відчув коли вперше вийшов на вулицю. Вийшов зі своєю мамою, коли вона до мене приїхала, ми пішли в магазин, зайшли всередину будівлі, я побачив великий гурт людей, всі ходять, щось собі купують, а у мене весь полон перед очима пробіг, я дивлюся на ці прилавки повні, де все, що хочеш, згадав, як у полоні ми з побратимами хотіли всю цю їжу. Я сказав побратимом по камері, що все скуплю, зайду до будь-якого магазину і буду кидати у пакети все. Проблема в тому, що я зайшов до цього магазину — і я нічого не хочу", — сказав військовий.

Боєць додав, що у той момент йому згадались хлопці, які й досі сидять в російських катівнях, і йому стало погано.

"Тремор, збите дихання, я відчував, що задихаюся. Я стою серед цього магазину, задихаюся, мама підійшла, питає: "Сашо, все добре?" Я дивлюсь мамі в очі, кажу: "Ні, нічого доброго взагалі немає", — підсумував "Пако".

Сни про повернення додому

А захисник з позивним "Сноу" каже, що у полоні часто снилося, що повертається додому, а після звільнення він бачить сни, у яких знову перебуває в російський застінках.

"Там часто снилося, що я повертаюся додому, а тут сниться, що я повертаюся у полон. Щоразу дивні сценарії: то до мене приїжджають, кажуть, відбулась бюрократична помилка, тебе поміняли замість іншого хлопця, тобі треба повернутися, а він приїде, але ти не переживай, скоро і тебе витягнемо, і я повертаюсь туди, й далі у полоні. І такого роду сценарії чи не щодня сняться", — сказав він.

Раніше експолонений військовий 12-ї бригади спецпризначення "Азов" з позивним "Сноу" розповів, про що питають росіяни на допиті у полоні.

А боєць із позивним "Фрутті" повідомив про жахливі умови утримання російськими окупантами в донецькій в’язниці.

військові сон полонені Азовсталь полк "Азов" Росія

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