Пленные военные — что снится защитникам Азовстали, прошедшим российские тюрьмы

Экс-плененный военный 12-й бригады спецназа "Азов" с позывным "Пако". Фото: скриншот

В плену военным снятся сны о возвращении домой. А некоторые по возвращении теряют сон на трое суток.

Своими историями в интервью журналистке Рамине Эсхакзай поделились экс-плененные военные 12-й бригады спецназначения "Азов" с позывными "Пако" и "Сноу".

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Бывший пленный боец с позывным "Пако" рассказал, что после возвращения он не спал две-три ночи. Это сильно отразилось на его эмоциональном состоянии.

"Я не мог, сна как будто не существует. И я не уставший, в этом-то и проблема. Понял, что что-то не так. Не сплю день, два — и на третий такой же бодрый, на "разрыве". Осознаю, что так быть не должно. Сначала это не так сильно ощущалось… Я понял это, когда впервые вышел на улицу. Вышел со своей мамой, когда она ко мне приехала. Мы пошли в магазин, зашли внутрь здания, я увидел толпу людей, все ходят, что-то покупают, и у меня весь плен перед глазами пронёсся. Я смотрю на эти полки, полные всего, чего только захочешь, вспоминаю, как в плену мы с побратимами мечтали о такой еде. Я тогда сказал ребятам в камере, что, когда вернусь, скуплю весь магазин, буду всё закидывать в пакеты. Но проблема в том, что я зашёл в магазин — и мне ничего не нужно", — поделился боец.

Он добавил, что в тот момент вспомнил тех, кто всё ещё находится в российских застенках, и ему стало плохо.

"Тремор, сбитое дыхание, я почувствовал, что задыхаюсь. Стою посреди магазина, задыхаюсь, мама подошла и спрашивает: "Саша, всё хорошо?" Я смотрю ей в глаза и говорю: "Нет, вообще ничего хорошего", — подытожил "Пако".

Сны о возвращении домой

Защитник с позывным "Сноу" отметил, что в плену ему часто снилось, что он возвращается домой, а после освобождения снятся сны, в которых он снова оказывается в российской тюрьме.

"Там часто снилось, что я возвращаюсь домой, а здесь снится, что снова попадаю в плен. Каждый раз странные сценарии: то ко мне приезжают и говорят, что произошла бюрократическая ошибка, тебя обменяли вместо другого парня, тебе нужно вернуться, а он поедет, но ты не переживай, скоро и тебя вытащим. И я возвращаюсь туда, снова в плен. И такого рода сценарии снятся чуть ли не каждую ночь", — рассказал он.

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