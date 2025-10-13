Зеленський поїде до Трампа — відома дата

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент України Володимир Зеленський поїде з візитом до США. Американський лідер прийме його 17 жовтня у Вашингтоні.

Про це повідомив київський кореспондент The Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на власні джерела.

Візит Зеленського до США

Міллер повідомив, що Трамп планує прийняти Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня. Зустріч лідерів відбудеться після двох телефонних розмов, які вони провели минулих вихідних.

Зазначається, що під час цих телефонних розмов обговорювалися питання поставок Києву далекобійних ракет Tomahawk та примусу російського диктатора Володимира Путіна до миру.

Нагадаємо, 13 жовтня Володимир Зеленський поговорив з президентом Чехії Петром Павелом. Головною темою розмови стало продовження допомоги.

Крім того, президент України закликав пришвидшити постачання ППО. За його словами, це може захистити критичну енергетичну інфраструктуру від російських обстрілів.