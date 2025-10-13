Зеленський провів розмову із президентом Чехії — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 13 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Президентом Чехії Петром Павелом. Лідери обговорили продовження допомоги.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський поговорив із президентом Чехії — деталі

Сьогодні, 13 жовтня, Президент України Володимир Зеленський говорив із Президентом Чехії Петром Павелом.

Український лідер зазначив, що Чехія дуже підтримує Україну, наших людей від самого початку повномасштабної війни.

"Цінуємо всю надану допомогу, і сьогодні обговорили її продовження", — написав президент.

Під час розмови Зеленський поінформував про російські удари по наших містах і громадах. Це сотні дронів щодня.

Крім того, лідери обговорили чеську ініціативу з постачання артилерійських снарядів.

"Є також інші ідеї, які допоможуть посилити Україну й наш захист саме зараз. Домовилися, що наші команди все оперативно опрацюють. Дякую!", — резюмував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нещодавно стало відомо, що Чехія має намір передати Україні модернізовані танки Т-72 M4C.

Також ми інформували, що Зеленський поговорив з переможцем парламентських виборів у Чехії Андреєм Бабішем.