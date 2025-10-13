Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чеська ініціатива — Зеленський обговорив із Павелом нову допомогу

Чеська ініціатива — Зеленський обговорив із Павелом нову допомогу

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 16:01
Зеленський провів розмову із президентом Чехії — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 13 жовтня,  Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Президентом Чехії Петром Павелом. Лідери обговорили продовження допомоги.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський поговорив із президентом Чехії — деталі

Сьогодні, 13 жовтня, Президент України Володимир Зеленський говорив із Президентом Чехії Петром Павелом.

Український лідер зазначив, що Чехія дуже підтримує Україну, наших людей від самого початку повномасштабної війни.

"Цінуємо всю надану допомогу, і сьогодні обговорили її продовження", — написав президент.

Під час розмови Зеленський поінформував про російські удари по наших містах і громадах. Це сотні дронів щодня.

Крім того, лідери обговорили чеську ініціативу з постачання артилерійських снарядів.

"Є також інші ідеї, які допоможуть посилити Україну й наш захист саме зараз. Домовилися, що наші команди все оперативно опрацюють. Дякую!", — резюмував глава держави.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нещодавно стало відомо, що Чехія має намір передати Україні модернізовані танки Т-72 M4C.

Також ми інформували, що Зеленський поговорив з переможцем парламентських виборів у Чехії Андреєм Бабішем.

Володимир Зеленський переговори Чехія допомога війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації