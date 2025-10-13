Зеленский провел разговор с президентом Чехии — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 13 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Чехии Петром Павелом. Лидеры обсудили продолжение помощи.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Сегодня, 13 октября, Президент Украины Владимир Зеленский говорил с Президентом Чехии Петром Павелом.

Украинский лидер отметил, что Чехия очень поддерживает Украину, наших людей с самого начала полномасштабной войны.

"Ценим всю оказанную помощь, и сегодня обсудили ее продолжение", — написал президент.

Во время разговора Зеленский проинформировал о российских ударах по нашим городам и общинам. Это сотни дронов ежедневно.

Кроме того, лидеры обсудили чешскую инициативу по поставке артиллерийских снарядов.

"Есть также другие идеи, которые помогут усилить Украину и нашу защиту именно сейчас. Договорились, что наши команды все оперативно проработают. Спасибо!", — резюмировал глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Недавно стало известно, что Чехия намерена передать Украине модернизированные танки Т-72 M4C.

Также мы информировали, что Зеленский поговорил с победителем парламентских выборов в Чехии Андреем Бабишем.