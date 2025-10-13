Зеленский поедет к Трампу — известна дата

Стало известно, когда Зеленский поедет к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский поедет с визитом в США. Американский лидер примет его 17 октября в Вашингтоне.
Об этом сообщил киевский корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на собственные источники.
Визит Зеленского в США
Миллер сообщил, что Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне 17 октября. Встреча лидеров состоится после двух телефонных разговоров, которые они провели в минувшие выходные.
Отмечается, что во время этих телефонных разговоров обсуждались вопросы поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk и принуждения российского диктатора Владимира Путина к миру.
Напомним, 13 октября Владимир Зеленский поговорил с президентом Чехии Петром Павелом. Главной темой разговора стало продолжение помощи.
Кроме того, президент Украины призвал ускорить поставки ПВО. По его словам, это может защитить критическую энергетическую инфраструктуру от российских обстрелов.
