Зеленский поедет к Трампу — известна дата

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент Украины Владимир Зеленский поедет с визитом в США. Американский лидер примет его 17 октября в Вашингтоне.

Об этом сообщил киевский корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на собственные источники.

Реклама

Читайте также:

Визит Зеленского в США

Миллер сообщил, что Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне 17 октября. Встреча лидеров состоится после двух телефонных разговоров, которые они провели в минувшие выходные.

Отмечается, что во время этих телефонных разговоров обсуждались вопросы поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk и принуждения российского диктатора Владимира Путина к миру.

Скриншот сообщения Кристофера Миллера

Напомним, 13 октября Владимир Зеленский поговорил с президентом Чехии Петром Павелом. Главной темой разговора стало продолжение помощи.

Кроме того, президент Украины призвал ускорить поставки ПВО. По его словам, это может защитить критическую энергетическую инфраструктуру от российских обстрелов.