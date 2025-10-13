Видео
Главная Новости дня Стало известно, когда Зеленский поедет к Трампу

Стало известно, когда Зеленский поедет к Трампу

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 18:27
Зеленский поедет к Трампу — известна дата
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент Украины Владимир Зеленский поедет с визитом в США. Американский лидер примет его 17 октября в Вашингтоне.

Об этом сообщил киевский корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

Визит Зеленского в США

Миллер сообщил, что Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне 17 октября. Встреча лидеров состоится после двух телефонных разговоров, которые они провели в минувшие выходные.

Отмечается, что во время этих телефонных разговоров обсуждались вопросы поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk и принуждения российского диктатора Владимира Путина к миру.

Візит Зеленського до Трампа
Скриншот сообщения Кристофера Миллера

Напомним, 13 октября Владимир Зеленский поговорил с президентом Чехии Петром Павелом. Главной темой разговора стало продолжение помощи.

Кроме того, президент Украины призвал ускорить поставки ПВО. По его словам, это может защитить критическую энергетическую инфраструктуру от российских обстрелов.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп визит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
