Засідання "Рамштайн" - коли та як відбудеться

Стало відомо, коли та як відбудеться наступний "Рамштайн"
У вівторок, 16 грудня, відбудеться засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн". Цей захід відбудеться вже у 32 раз.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.
Засідання "Рамштайн"
Як стало відомо, зустріч проходитиме в онлайн-форматі.
За словами співрозмовника, на засіданні очікують анонс нових пакетів допомоги Україні, а також погодження планів на 2026 рік.
Нагадаємо, що міністр оборони України Денис Шмигаль на минулому засіданні "Рамштайн" окреслив три ключові пріоритети для зміцнення обороноздатності України — ініціативу PURL, масове виробництво та постачання дронів і ракет, а також збільшення запасів боєприпасів великої дальності.
До цього на засіданні Денис Шмигаль представив партнерам українські зразки озброєння, серед яких — ракета "Нептун".
