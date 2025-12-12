Заседание "Рамштайн" - когда и как состоится

Предыдущее заседание "Рамштайн". Иллюстративное фото: Офис Президента

Во вторник, 16 декабря, состоится заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн". Это мероприятие состоится уже в 32 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Заседание "Рамштайн"

Как стало известно, встреча будет проходить в онлайн-формате.

По словам собеседника, на заседании ожидают анонс новых пакетов помощи Украине, а также согласование планов на 2026 год.

Напомним, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль на прошлом заседании "Рамштайн" очертил три ключевых приоритета для укрепления обороноспособности Украины — инициативу PURL, массовое производство и поставки дронов и ракет, а также увеличение запасов боеприпасов большой дальности.

До этого на прошлом заседании Денис Шмыгаль представил партнерам украинские образцы вооружения, среди которых — ракета "Нептун".