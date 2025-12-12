Видео
Главная Новости дня Стало известно, когда и как состоится следующий "Рамштайн"

Стало известно, когда и как состоится следующий "Рамштайн"

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 18:23
Заседание "Рамштайн" - когда и как состоится
Предыдущее заседание "Рамштайн". Иллюстративное фото: Офис Президента

Во вторник, 16 декабря, состоится заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн". Это мероприятие состоится уже в 32 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:
Стало відомо, коли та як відбудеться наступний "Рамштайн" - фото 1
Пост РБК-Украина. Фото: скриншот

Заседание "Рамштайн"

Как стало известно, встреча будет проходить в онлайн-формате.

По словам собеседника, на заседании ожидают анонс новых пакетов помощи Украине, а также согласование планов на 2026 год.

Напомним, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль на прошлом заседании "Рамштайн" очертил три ключевых приоритета для укрепления обороноспособности Украины — инициативу PURL, массовое производство и поставки дронов и ракет, а также увеличение запасов боеприпасов большой дальности.

До этого на прошлом заседании Денис Шмыгаль представил партнерам украинские образцы вооружения, среди которых — ракета "Нептун".

военная помощь Украина Рамштайн война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
