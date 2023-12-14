Стало відомо, коли розпочнуться переговори про вступ України в ЄС

Голосування в Європарламенті, під час якого ухвалили резолюцію про надання членства Україні в СЄ. Фото: з відкритих джерел

У четвер, 14 грудня, Україна отримала "зелене світло" на саміті лідерів у Брюсселі. Розпочати переговори про членство в ЄС готові вже 18 грудня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кро, передає видання DW.

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Як відомо, під час голосування Віктор Орбан вийшов із зали. Як пояснив Де Кро, такий крок угорського прем'єра не означає накладання вето на рішення про початок переговорів.

"Це рішення є зобов'язуючим для 27 країн. Такі правила гри, всі їх знають. Орбан дуже добре знав про ухвалене рішення. Тож, оскільки його не заблокував жоден із членів, воно вважається законним", — зазначає політик.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про вступ України в ЄС. Глава держави також подякував лідеру Франції за підтримку.

Раніше керівник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що Угорщина — єдина країна, яка відкрито виступає проти перемовин щодо вступу України в ЄС. Подолати вето Віктора Орбана можливо — угорський прем'єр готовий погодитись, якщо отримає за це певні дивіденди.