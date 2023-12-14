Стало известно, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Голосование в Европарламенте, в ходе которого было принято резолюцию о предоставлении членства Украине в ВЕ. Фото: из открытых источников

В четверг, 14 декабря, Украина получила "зеленый свет" на саммите лидеров в Брюсселе. Начать переговоры о членстве в ЕС готовы уже 18 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кро, передает издание DW.

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Как известно, во время голосования Виктор Орбан вышел из зала. Как объяснил Де Кро, такой шаг венгерского премьера не означает наложения вето на решение о начале переговоров.

"Это решение является обязывающим для 27 стран. Такие правила игры, все их знают. Орбан очень хорошо знал о принятом решении. Так как его не заблокировал ни один из членов, оно считается законным", — отмечает политик.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на решение Европейского совета по открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава государства также поблагодарил лидера Франции за поддержку.

Ранее руководитель главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что Венгрия — единственная страна, открыто выступающая против переговоров о вступлении Украины в ЕС. Преодолеть вето Виктора Орбана возможно — венгерский премьер готов согласиться, если получит за это определенные дивиденды.