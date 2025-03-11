Кібератака на X — хто взяв на себе відповідальність

Профіль Ілона Маска в Х. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Відповідальність за DDoS-атаку на платформу Ілона Маска X взяла на себе пропалестинська хакерська група Dark Storm Team. Нещодавно вона атакувала аеропорт Лос-Анджелеса та міністерство оборони ОАЕ.

Про це повідомляє Newsweek.

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Кібератака на соцмережу Маска

Видання зазначає, що хакери Dark Storm Team зазвичай здійснюють кібератаки на країни та організації, які підтримують атаку Ізраїлю на Сектор Гази.

У понеділок, 10 березня, група поділилася скриншотом сторінки статусу з’єднання в реальному часі, на якій відображаються невдалі спроби користувачів Х з різних місць по всьому світу.

Скриншот, яким поділилась група Dark Storm Team

Як відомо, Dark Storm Team була заснована у 2023 році, відома своїми передовими стратегіями кібервійни та успішними зломами систем високого рівня безпеки.

Група має пропалестинську позицію і нещодавно пообіцяла здійснити серію кібератак на урядові вебсайти країн НАТО, Ізраїлю та інших країн, які підтримують Ізраїль.

Водночас Orange Cyberdefense повідомляє, що команда Dark Storm Team має непідтверджені, але "дуже ймовірні" зв’язки з Росією та "міцні партнерські стосунки з іншими групами".

Нагадаємо, 10 березня Ілон Маск заявив про "масштабну кібератаку" на соцмережу X. На збій скаржились користувачі з усього світу.

Незадовго він заявив, що кібератака на соцмережу Х пов'язана з Україною. За словами Маска, його команда зафіксували IP-адреси з нашої країни.