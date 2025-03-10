Збій у роботі X — Маск заявив про кібератаку

Американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: AP

У понеділок, 10 березня, у роботі соцмережі X (Twitter) стався збій. Власник платформи Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку.

Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці у X.

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"Проти X була (досі відбувається) масштабна кібератака. Нас атакують щодня, але це було зроблено з використанням великої кількості ресурсів. За цим стоїть велика скоординована група або країна. Відстеження триває", — написав Маск.

Скриншот допису Ілона Маска у X

За інформацією онлайн-системи моніторингу збоїв Downdetector, користувачі по всьому світу скаржаться на збій у роботі соцмережі X. Здебільшого проблеми спостерігаються із застосунком X.

Також повідомляють про проблеми з авторизацією, спробою оновити стрічку новин чи надіслати повідомлення. Щонайменше тричі за день платформа була недоступна.

Як зазначає Newsweek, відповідальність за кібератаку взяло на себе хакерське угруповання Dark Storm Team. Минулого місяця група пообіцяла спровокувати хвилю кібератак на урядові веб-сайти країн НАТО, Ізраїлю та країн, що підтримують Ізраїль.

Нагадаємо, що нещодавно Ілон Маск відреагував на заяву голови МЗС Польщі Радослава Сікорського про роботу терміналів Starlink в Україні. За словами бізнесмена, він не планує відключати систему.

Раніше Маск заявив, що у разі відключення терміналів Starlink в Україні зруйнувалася б уся лінія фронту.