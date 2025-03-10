Сбой в работе X — Маск заявил о кибератаке

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск. Фото: AP

В понедельник, 10 марта, в работе соцсети X (Twitter) произошел сбой. Владелец платформы Илон Маск заявил о масштабной кибератаке.

Об этом Илон Маск написал на своей странице в X.

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"Против X была (до сих пор происходит) масштабная кибератака. Нас атакуют ежедневно, но это было сделано с использованием большого количества ресурсов. За этим стоит большая скоординированная группа или страна. Отслеживание продолжается", — написал Маск.

Скриншот сообщения Илона Маска в X

По информации онлайн-системы мониторинга сбоев Downdetector, пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе соцсети X. В основном проблемы наблюдаются с приложением X.

Также сообщают о проблемах с авторизацией, попыткой обновить ленту новостей или отправить сообщение. По меньшей мере трижды за день платформа была недоступна.

Как отмечает Newsweek, ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Dark Storm Team. В прошлом месяце группа пообещала спровоцировать волну кибератак на правительственные веб-сайты стран НАТО, Израиля и стран, поддерживающих Израиль.

Напомним, что недавно Илон Маск отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о работе терминалов Starlink в Украине. По словам бизнесмена, он не планирует отключать систему.

Ранее Маск заявил, что в случае отключения терминалов Starlink в Украине разрушилась бы вся линия фронта.