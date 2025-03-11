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Стало известно, кто взял на себя ответственность за атаку на X

11 марта 2025 10:18
Карина Приходько - Редактор
Кибератака на X — кто взял на себя ответственность
Профиль Илона Маска в Х. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Карина Приходько - Редактор

Ответственность за DDoS-атаку на платформу Илона Маска X взяла на себя пропалестинская хакерская группа Dark Storm Team. Недавно она атаковала аэропорт Лос-Анджелеса и министерство обороны ОАЭ.

Об этом сообщает Newsweek.

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Издание отмечает, что хакеры Dark Storm Team обычно осуществляют кибератаки на страны и организации, которые поддерживают атаку Израиля на Сектор Газа.

В понедельник, 10 марта, группа поделилась скриншотом страницы статуса соединения в реальном времени, на которой отображаются неудачные попытки пользователей Х из разных мест по всему миру.

кібератака на Х
Скриншот, которым поделилась группа Dark Storm Team

Как известно, Dark Storm Team была основана в 2023 году, известна своими передовыми стратегиями кибервойны и успешными взломами систем высокого уровня безопасности.

Группа имеет пропалестинскую позицию и недавно пообещала осуществить серию кибератак на правительственные веб-сайты стран НАТО, Израиля и других стран, которые поддерживают Израиль.

В то же время Orange Cyberdefense сообщает, что команда Dark Storm Team имеет неподтвержденные, но "очень вероятные" связи с Россией и "прочные партнерские отношения с другими группами".

Напомним, 10 марта Илон Маск заявил о "масштабной кибератаке" на соцсеть X. На сбой жаловались пользователи со всего мира.

Незадолго он заявил, что кибератака на соцсеть Х связана с Украиной. По словам Маска, его команда зафиксировали IP-адреса из нашей страны.

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