Ілон Маск звинуватив Україну в кібератаці на соцмережу Х

Ілон Маск. Фото: rada.gov.ua

У понеділок, 10 березня, у соцмережі Х стався масштабний збій. На думку власника платформи Ілона Маска, соцмережа зазнала атаки, яка має "український слід".

Про це мільярдер розповів в ефірі Fox Business.

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"Ми не впевнені в тому, що саме сталося, але було здійснено масштабну кібератаку з метою вивести з ладу систему Х з IP-адрес, розташованих в Україні", — заявив Маск.

Раніше американський мільярдер повідомив, що кібератаку на соцмережу Х здійснили з використанням великої кількості ресурсів. На його думку, за цим стоїть велика група людей або навіть ціла країна.

Також ми повідомляли, що англомовному сегменті соціальної мережі Х поширюють дезінформацію. Йдеться про маніпулятивні дописи щодо мобілізаційних заходів в Україні.