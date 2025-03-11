Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Маск заявив, що кібератака на соцмережу Х пов'язана з Україною arrow

Маск заявив, що кібератака на соцмережу Х пов'язана з Україною

11 березня 2025 08:25
Чекарьова Марія - редактор
Ілон Маск звинуватив Україну в кібератаці на соцмережу Х
Ілон Маск. Фото: rada.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

У понеділок, 10 березня, у соцмережі Х стався масштабний збій. На думку власника платформи Ілона Маска, соцмережа зазнала атаки, яка має "український слід".

Про це мільярдер розповів в ефірі Fox Business.

Читайте також:

Хакерська атака на соцмережу Х

"Ми не впевнені в тому, що саме сталося, але було здійснено масштабну кібератаку з метою вивести з ладу систему Х з IP-адрес, розташованих в Україні", — заявив Маск. 

Раніше американський мільярдер повідомив, що кібератаку на соцмережу Х здійснили з використанням великої кількості ресурсів. На його думку, за цим стоїть велика група людей або навіть ціла країна.

Також ми повідомляли, що англомовному сегменті соціальної мережі Х поширюють дезінформацію. Йдеться про маніпулятивні дописи щодо мобілізаційних заходів в Україні.

США Ілон Маск кібератака хакери Україна соцмережі
Реклама
Реклама
Реклама