Ілон Маск звинуватив Україну в кібератаці на соцмережу Х

Маск заявив, що кібератака на соцмережу Х пов'язана з Україною
У понеділок, 10 березня, у соцмережі Х стався масштабний збій. На думку власника платформи Ілона Маска, соцмережа зазнала атаки, яка має "український слід".
Про це мільярдер розповів в ефірі Fox Business.
Хакерська атака на соцмережу Х
"Ми не впевнені в тому, що саме сталося, але було здійснено масштабну кібератаку з метою вивести з ладу систему Х з IP-адрес, розташованих в Україні", — заявив Маск.
Раніше американський мільярдер повідомив, що кібератаку на соцмережу Х здійснили з використанням великої кількості ресурсів. На його думку, за цим стоїть велика група людей або навіть ціла країна.
Також ми повідомляли, що англомовному сегменті соціальної мережі Х поширюють дезінформацію. Йдеться про маніпулятивні дописи щодо мобілізаційних заходів в Україні.
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