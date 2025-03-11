Илон Маск обвинил Украину в кибератаке на соцсеть Х

Илон Маск. Фото: rada.gov.ua

В понедельник, 10 марта, в соцсети Х произошел масштабный сбой. По мнению владельца платформы Илона Маска, соцсеть подверглась атаке, которая имеет "украинский след".

Об этом миллиардер рассказал в эфире Fox Business.

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"Мы не уверены в том, что именно произошло, но была осуществлена масштабная кибератака с целью вывести из строя систему Х с IP-адресов, расположенных в Украине", — заявил Маск.

Ранее американский миллиардер сообщил, что кибератаку на соцсеть Х осуществили с использованием большого количества ресурсов. По его мнению, за этим стоит большая группа людей или даже целая страна.

Также мы сообщали, что в англоязычном сегменте социальной сети Х распространяют дезинформацию. Речь идет о манипулятивных сообщениях о мобилизационных мероприятиях в Украине.