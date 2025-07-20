Мерц відіграв важливу роль у зміні позиції Трампа щодо Путіна, — голова МЗС Німеччини

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Канцлер Фрідріх Мерц відіграв ключову роль у зміні ставлення президента США Дональда Трампа до російського диктатора Владіміра Путіна. Між Берліном і Вашингтоном встановилися продуктивні стосунки.

Про це заявив голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефульв інтерв’ю виданню Bild.

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За словами Вадефуля, канцлер ФРН регулярно спілкувався з американським президентом на тему війни в Україні, наголошуючи на необхідності продовження військової підтримки.

"Він з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні. Він висловив це, коли був в Овальному кабінеті. І він висловив це під час особистих обговорень на саміті "Великої сімки". Фрідріх Мерц зателефонував Дональду Трампу і сказав, що США потрібні зараз", — наголосив глава німецького МЗС.

Вадефуль також зазначив, що завдяки таким діям між Берліном і Вашингтоном встановилися продуктивні стосунки, і голос Німеччини знову став вагомим у Білому домі. Він додав, що Україна не програє у війні, оскільки її підтримують не лише європейські союзники, а й Сполучені Штати.

Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вплинув на рішення президента США Дональда Трампа передати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.