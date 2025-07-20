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Стало известно, кто повлиял на позицию Трампа касаемо Путина

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 18:45
Мерц сыграл важную роль в изменении позиции Трампа по Путину, - глава МИД Германии
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Канцлер Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в изменении отношения президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину. Между Берлином и Вашингтоном установились продуктивные отношения.

Об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль в интервью изданию Bild.

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По словам Вадефуля, канцлер ФРГ регулярно общался с американским президентом на тему войны в Украине, подчеркивая необходимость продолжения военной поддержки.

"Он с самого начала четко заявил о своей преданности Украине. Он выразил это, когда был в Овальном кабинете. И он выразил это во время личных обсуждений на саммите "Большой семерки". Фридрих Мерц позвонил Дональду Трампу и сказал, что США нужны сейчас", — подчеркнул глава немецкого МИД.

Вадефуль также отметил, что благодаря таким действиям между Берлином и Вашингтоном установились продуктивные отношения, и голос Германии снова стал весомым в Белом доме. Он добавил, что Украина не проигрывает в войне, поскольку ее поддерживают не только европейские союзники, но и Соединенные Штаты.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц повлиял на решение президента США Дональда Трампа передать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

США Германия владимир путин Дональд Трамп война в Украине Фридрих Мерц
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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