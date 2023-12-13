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Стало відомо, чому для абонентів "Київстар" не працює нацроумінг

13 грудня 2023 14:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Стало відомо, чому для абонентів "Київстар" не працює нацроумінг
Додаток "Київстар" на телефоні. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Для абонентів "Київстар", який зазнав кібератаки росіян 12 грудня, заблокували послугу "національний роумінг", щоб уникнути перевантаження інших операторів. Як відомо, це було зроблено на запит СБУ.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

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Чому для абонентів "Київстар" не працює нацроумінг

У Держспецзв'язку розповіли, що заблокували послугу "національного роумінгу" для користувачів "Київстар" за запитом СБУ, щоб уникнути перевантаження інших операторів. 

"Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар", — йдеться у повідомленні.

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликав громадян зберігати спокій та максимально користуватися Wi-Fi мережами, а громадські заклади — зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

Нагадаємо, сьогодні російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" української компанії.

Проте в компанії "Київстар" спростували цю інформацію та запевнили абонентів, що усі дані в безпеці, а інформація про знищені комп`ютери та сервери "Київстару"не відповідає дійсності.

Водночас в СБУ заявили, що вже сьогодні мобільний оператор "Київстар" почне відновлювати зв'язок та інтернет. 

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