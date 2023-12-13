Стало известно, почему для абонентов "Киевстар" не работает нацроуминг

Приложение "Киевстар" на телефоне. Фото: google

Для абонентов "Киевстар", потерпевшего от кибератаки россиян 12 декабря, заблокировали услугу "национальный роуминг", чтобы избежать перегрузки других операторов. Как известно, это было сделано по запросу СБУ.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации.

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В Госспецсвязи рассказали, что заблокировали услугу "национального роуминга" для пользователей "Киевстар" по запросу СБУ во избежание перегрузки других операторов.

"Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар"", — говорится в сообщении.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО призвал граждан сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения сделать собственные сети Wi-Fi доступными для всех пользователей.

Напомним, сегодня российские хакеры группировки "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинский оператор мобильной связи "Киевстар". Также они намекнули на помощь "неравнодушных сотрудников" украинской компании.

Однако в компании "Киевстар" опровергли эту информацию и заверили абонентов, что все данные в безопасности, а информация об уничтоженных компьютерах и серверах "Киевстара" не соответствует действительности.

В то же время, в СБУ заявили, что уже сегодня мобильный оператор "Киевстар" начнет восстанавливать связь и интернет.