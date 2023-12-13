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Російські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на "Київстар"

13 грудня 2023 11:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на "Київстар"
Хакери. Ілюстративне фото: depositphotos/Gorodenkoff
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" "Київстар".

Про це вони написали у своєму Telegram.

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За їхніми словами, їм вдалося знищити 10 тисяч комп'ютерів, понад чотири тисячі серверів, всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання.

"Ми атакували "Київстар", тому що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ, а також державні органи і силові структури України. Решті контор, які допомагають ЗСУ, приготуватися! P.S. Окреме спасибі небайдужим співробітникам "Київстар"", — додали у повідомленні. 

взлам Київстару
Скриншот допису з Telegram "Солнцепек"

Наразі в пресслужбі компанії не відреагували на такі заяви. 

Нагадаємо, відповідна кібератака на "Київстар" коштувала РФ декілька мільйонів доларів.

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