Російські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на "Київстар"
Російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" "Київстар".
Про це вони написали у своєму Telegram.
Масштабна атака росіян на "Київстар"
За їхніми словами, їм вдалося знищити 10 тисяч комп'ютерів, понад чотири тисячі серверів, всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання.
"Ми атакували "Київстар", тому що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ, а також державні органи і силові структури України. Решті контор, які допомагають ЗСУ, приготуватися! P.S. Окреме спасибі небайдужим співробітникам "Київстар"", — додали у повідомленні.
Наразі в пресслужбі компанії не відреагували на такі заяви.
Нагадаємо, відповідна кібератака на "Київстар" коштувала РФ декілька мільйонів доларів.
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