Російські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на "Київстар"

Хакери. Ілюстративне фото: depositphotos/Gorodenkoff

Російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" "Київстар".

Про це вони написали у своєму Telegram.

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За їхніми словами, їм вдалося знищити 10 тисяч комп'ютерів, понад чотири тисячі серверів, всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання.

"Ми атакували "Київстар", тому що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ, а також державні органи і силові структури України. Решті контор, які допомагають ЗСУ, приготуватися! P.S. Окреме спасибі небайдужим співробітникам "Київстар"", — додали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Солнцепек"

Наразі в пресслужбі компанії не відреагували на такі заяви.

Нагадаємо, відповідна кібератака на "Київстар" коштувала РФ декілька мільйонів доларів.