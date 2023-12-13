Российские хакеры взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"
Российские хакеры группировки "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинский оператор мобильной связи "Киевстар". Также они намекнули на помощь "неравнодушных сотрудников" "Киевстар".
Об этом они написали в своем Telegram.
Масштабная атака россиян на "Киевстар"
По их словам, им удалось уничтожить 10 тысяч компьютеров, более четырех тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования.
"Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины. Остальным конторам, которые помогают ВСУ, приготовиться! P.S. Отдельное спасибо неравнодушным сотрудникам "Киевстар"", — добавили в сообщении.
Пока в пресс-службе компании не отреагировали на такие заявления.
Напомним, соответствующая кибератака на "Киевстар" стоила РФ несколько миллионов долларов.
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