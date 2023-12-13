Российские хакеры взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"

Хакеры. Иллюстративное фото: depositphotos/Gorodenkoff

Российские хакеры группировки "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинский оператор мобильной связи "Киевстар". Также они намекнули на помощь "неравнодушных сотрудников" "Киевстар".

Об этом они написали в своем Telegram.

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По их словам, им удалось уничтожить 10 тысяч компьютеров, более четырех тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования.

"Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины. Остальным конторам, которые помогают ВСУ, приготовиться! P.S. Отдельное спасибо неравнодушным сотрудникам "Киевстар"", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Солнцепек"

Пока в пресс-службе компании не отреагировали на такие заявления.

Напомним, соответствующая кибератака на "Киевстар" стоила РФ несколько миллионов долларов.