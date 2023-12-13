У "Київстар" розповіли, чи дійсно постраждали персональні дані абонентів

Мазанин "Київстар". Фото: google

У компанії "Київстар" спростували заяву російських хакерів щодо персональних даних українців. Абонентів запевнили, що усі дані в безпеці, а інформація про знищені комп`ютери та сервери "Київстару"не відповідає дійсності.

Відповідну заяву компанія "Київстар" опублікувала у своїх соцмережах.

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У компанії наголосили, що ціль росіян — посіяти паніку серед українського населення. Українців запевнили, що вся абонентська інформація та персональні дані — у безпеці, а системи, у яких ці дані зберігаються від хакерської атаки не постраждали.

"Всі ми бачили ці скриншоти з телеграм-каналів. Але на них зображені навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних наших абонентів. Ми з усією відповідальністю заявляємо, що ваші персональні дані у безпеці! Крім того, чутки про знищення наших "комп'ютерів і серверів" — це фейк", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, українців закликали слідкувати лише за офіційною інформацією на платформах компанії, адже очікується, що незабаром будуть добрі новини.

Нагадаємо, сьогодні російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" української компанії.

Водночас в СБУ заявили, що вже сьогодні мобільний оператор "Київстар" почне відновлювати зв'язок та інтернет.