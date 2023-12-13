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У "Київстар" розповіли, чи дійсно постраждали персональні дані абонентів

13 грудня 2023 13:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У "Київстар" розповіли, чи дійсно постраждали персональні дані абонентів
Мазанин "Київстар". Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У компанії "Київстар" спростували заяву російських хакерів щодо персональних даних українців. Абонентів запевнили, що усі дані в безпеці, а інформація про знищені комп`ютери та сервери "Київстару"не відповідає дійсності.

Відповідну заяву компанія "Київстар" опублікувала у своїх соцмережах.

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Чи дійсно постраждали персональні дані абонентів

У компанії наголосили, що ціль росіян — посіяти паніку серед українського населення. Українців запевнили, що вся абонентська інформація та персональні дані — у безпеці, а системи, у яких ці дані зберігаються від хакерської атаки не постраждали. 

"Всі ми бачили ці скриншоти з телеграм-каналів. Але на них зображені навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних наших абонентів. Ми з усією відповідальністю заявляємо, що ваші персональні дані у безпеці! Крім того, чутки про знищення наших "комп'ютерів і серверів" — це фейк", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, українців закликали слідкувати лише за офіційною інформацією на платформах компанії, адже очікується, що незабаром будуть добрі новини. 

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Нагадаємо, сьогодні російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" української компанії.

Водночас в СБУ заявили, що вже сьогодні мобільний оператор "Київстар" почне відновлювати зв'язок та інтернет. 

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