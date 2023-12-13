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В "Киевстар" рассказали, действительно ли пострадали персональные данные абонентов

13 декабря 2023 13:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В "Киевстар" рассказали, действительно ли пострадали персональные данные абонентов
Мазанин "Киевстар". Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В компании "Киевстар" опровергли заявление российских хакеров по поводу персональных данных украинцев. Абонентов заверили, что все данные в безопасности, а информация об уничтоженных компьютерах и серверах "Киевстара" не соответствует действительности.

Соответствующее заявление компания "Киевстар" опубликовала в своих соцсетях.

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Действительно ли пострадали персональные данные абонентов

В компании подчеркнули, что цель россиян — посеять панику среди украинского населения. Но украинцев заверили, что вся абонентская информация и персональные данные в безопасности, а системы, в которых эти данные хранятся от хакерской атаки, не пострадали.

"Все мы видели эти скриншоты из телеграмм-каналов. Но на них изображены наугад собранные технологические данные, не принадлежащие к персональным данным наших абонентов. Мы со всей ответственностью заявляем, что ваши персональные данные в безопасности! Кроме того, слухи об уничтожении наших" компьютеров и серверов" — это фейк", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинцев призывали следить только за официальной информацией на платформах компании, ведь ожидается, что скоро будут хорошие новости.

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Напомним, сегодня российские хакеры группировки "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинский оператор мобильной связи "Киевстар". Также они намекнули на помощь "неравнодушных сотрудников" украинской компании.

В то же время, в СБУ заявили, что уже сегодня мобильный оператор "Киевстар" начнет восстанавливать связь и интернет.

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