В "Киевстар" рассказали, действительно ли пострадали персональные данные абонентов

Мазанин "Киевстар". Фото: google

В компании "Киевстар" опровергли заявление российских хакеров по поводу персональных данных украинцев. Абонентов заверили, что все данные в безопасности, а информация об уничтоженных компьютерах и серверах "Киевстара" не соответствует действительности.

Соответствующее заявление компания "Киевстар" опубликовала в своих соцсетях.

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Действительно ли пострадали персональные данные абонентов

В компании подчеркнули, что цель россиян — посеять панику среди украинского населения. Но украинцев заверили, что вся абонентская информация и персональные данные в безопасности, а системы, в которых эти данные хранятся от хакерской атаки, не пострадали.

"Все мы видели эти скриншоты из телеграмм-каналов. Но на них изображены наугад собранные технологические данные, не принадлежащие к персональным данным наших абонентов. Мы со всей ответственностью заявляем, что ваши персональные данные в безопасности! Кроме того, слухи об уничтожении наших" компьютеров и серверов" — это фейк", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинцев призывали следить только за официальной информацией на платформах компании, ведь ожидается, что скоро будут хорошие новости.

Напомним, сегодня российские хакеры группировки "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинский оператор мобильной связи "Киевстар". Также они намекнули на помощь "неравнодушных сотрудников" украинской компании.

В то же время, в СБУ заявили, что уже сегодня мобильный оператор "Киевстар" начнет восстанавливать связь и интернет.