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Стало відомо, чи зустрінеться Трамп із Зеленським на саміті G7

12 червня 2025 08:59
Євтушенко Аліна - редактор
Зустрічі Трампа на G7 — чи відбудеться розмова із Зеленським
Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що у Президента США Дональда Трампа заплановані двосторонні зустрічі з лідерами на полях саміту G7. Очікується, що на саміті також буде Президент України Володимир Зеленський.

Про це Керолайн Левітт повідомила під час пресбрифінгу.

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Саміт G7 — чи зустрінеться Трамп із Зеленським

Отже, у Трампа заплановані двосторонні зустрічі з лідерами на полях саміту G7, де буде і Зеленський.

Однак, чи відбудеться діалог американського лідера з українським, наразі невідомо.

На запитання, чи можливі двосторонні контакти президента США Дональда Трампа, крім офіційних заходів G7, включаючи зустрічі з лідерами запрошених країн, Левітт сказала таке:

"Можу підтвердити, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами".

Водночас речниця Білого дому не уточнила, чи планується зустріч Трампа із Президентом України Володимиром Зеленським.

"Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з'явиться", — резюмувала Левітт.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп прокоментував останню телефонну розмову з Путіним.

Зауважимо, що під час останньої розмови 4 червня Трамп обговорив з Путіним атаки дронів на російську авіацію в межах спецоперації СБУ "Павутина".

Володимир Зеленський Дональд Трамп G7 саміт війна в Україні
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