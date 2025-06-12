Встречи Трампа на G7 - состоится ли разговор с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что у Президента США Дональда Трампа запланированы двусторонние встречи с лидерами на полях саммита G7. Ожидается, что на саммите также будет Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Кэролайн Левитт сообщила во время пресс-брифинга.

Реклама

Читайте также:

Саммит G7 — встретится ли Трамп с Зеленским

Итак, у Трампа запланированы двусторонние встречи с лидерами на полях саммита G7, где будет и Зеленский.

Однако, состоится ли диалог американского лидера с украинским, пока неизвестно.

На вопрос, возможны ли двусторонние контакты президента США Дональда Трампа кроме официальных мероприятий G7, включая встречи с лидерами приглашенных стран, Левитт сказала следующее:

"Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом и другими иностранными лидерами".

В то же время пресс-секретарь Белого дома не уточнила, планируется ли встреча Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится", — резюмировала Левитт.

Напомним, что недавно Трамп прокомментировал последний телефонный разговор с Путиным.

Заметим, что во время последнего разговора 4 июня Трамп обсудил с Путиным атаки дронов на российскую авиацию в рамках спецоперации СБУ "Паутина".