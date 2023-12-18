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Стали відомі учасники гей-скандалу, який стався у будівлі конгресу США

18 грудня 2023 15:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Стали відомі учасники гей-скандалу, який стався у будівлі конгресу США
Будівля Конгресу США. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Стали відомі учасники гей-скандалу, які зайнялися сексом у будівлі Конгресу США і зняли це на відео. Один з них не є американським політиком.

Про це повідомляє Bild.

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Учасники гей-скандалу в Конгресі США

скандал
Гей-скандал у будівлі Конгресу США. Фото: скриншот 

Перший учасник скандалу — німецький політик, член СДПН та колишній співробітник Федерального міністерства праці ФРН Хубертус Хайль. Раніше він навчався у приватній школі в Берліні, а потім виїхав до США, щоб навчатися у Школі Елліотта при Університеті Джорджа Вашингтона, де вивчав міжнародні відносини.

Партнером Хайля був помічник сенатора-демократа від штату Меріленд Бена Кардіна Ейдан Мейз-Черопскі. Варто зазначити, що він знімався у передвиборному ролику Байдена у 2020 році. В офісі Кардіна вже заявили, що Мейза-Черопського звільнено з посади.

Непристойні дії чоловіки здійснили у будівлі Hart Senate Office Building у Вашингтоні, де раніше проходили слухання комісії щодо теракту 9/11.

За оцінкою американського експерта з правових питань, їм загрожує до 10 років в'язниці за незаконне проникнення та непристойну поведінку.

Раніше ми повідомляли, що Конгрес схвалив закон, який забороняє будь-якому президенту США виходити з НАТО без схвалення Сенату чи Конгресу. Це положення підкреслює відданість Конгресу Альянсу.

Нагадуємо, що вперше за всю історію існування католицької церкви суд покарав кардинала Ватикану до тюремного ув'язнення. У суботу, 16 грудня, закінчився найбільший судовий процес.

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