У Ватикані вперше засудили кардинала до тюремного ув’язнення

Кардинал Анджело Беччу. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Вперше за всю історію існування католицької церкви суд покарав кардинала Ватикану до тюремного ув'язнення. У суботу, 16 грудня, закінчився найбільший судовий процес.

Про це повідомляє DW.

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У Ватикані засудили кардинала

У суботу відбувся суд щодо кардинала Ватикану. Анджело Беччу став першим представником католицької церкви, який отримав тюремний термін.

Кардинала 75-річного Беччу засудили до п'яти з половиною років ув'язнення. Його звинуватили в участі у злочинній змові, шахрайстві, зловживанні, наданні неправдивої інформації, корупції, відмиванні коштів, оприлюдненні секретних документів.

"Одним з епізодів справи стали порушення та зловживання при купівлі шляхом пожертвувань будівлі в центрі Лондона за свідомо завищеною ціною. Втрати від цієї інвестиції в купівлю нерухомості, за даними аудиторів, становили 89 млн фунтів стерлінгів (близько 104 млн євро)", — вказали у виданні.

Що відомо про судовий процес над ватиканським кардиналом

Зазначається, що на момент своїх злочинних діянь Беччу обіймав посаду заступника державного секретаря з загальних справ, відповідно він був третьою людиною у Ватикані. Загалом звинуватили Беччу та дев'ять його спільників, суди над якими тривали понад два роки.

У 2021 році Папа Римський Франциск видав указ, що дозволяє судити кардиналів Ватикану. Головою трибуналу було обрано колишнього прокурора в Римі Джузеппе Піннатоне.

Нагадаємо, 8-річний львів'янин Роман Олексів зустрівся з Папою Римським та міністеркою Італії Марією Терезою Беллуччі. У липні 2022 року він отримав 45% опіків тіла внаслідок ракетного обстрілу Вінниці.

Додамо, Папа Римський у Ватикані провів спільну трапезу із групою трансгендерних жінок. Зокрема, багато з них є секс-працівницями, які емігрували з Південної Америки.