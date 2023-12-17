В Ватикане впервые засудили кардинала к тюремному заключению
Впервые за всю историю существования католической церкви суд приговорил кардинала Ватикана к тюремному заключению. В субботу, 16 декабря, закончился самый длительный судебный процесс.
Об этом сообщает DW.
В Ватикане осудили кардинала
В субботу состоялся суд в отношении кардинала Ватикана. Анджело Беччу стал первым представителем католической церкви, получивший тюремный срок.
Кардинала 75-летнего Беччу приговорили к пяти с половиной годам заключения. Его обвинили в участии в преступном сговоре, мошенничестве, злоупотреблении, предоставлении ложной информации, коррупции, отмывании средств, обнародовании секретных документов.
"Одним из эпизодов дела стали возбуждение и злоупотребление при покупке путем пожертвований здания в центре Лондона по заведомо завышенной цене. Потери от этой инвестиции в покупку недвижимости, по данным аудиторов, составили 89 млн фунтов стерлингов (около 104 млн евро)", — указали в издании.
Что известно о судебном процессе над ватиканским кардиналом
Отмечается, что на момент своих преступных действий Беччу занимал должность заместителя государственного секретаря по общим делам, соответственно он был третьим человеком в Ватикане. В общей сложности обвинили Беччу и девять его сообщников, суды над которыми продолжались более двух лет.
В 2021 году Папа Римский Франциск издал указ, позволяющий судить кардиналов Ватикана. Главой трибунала был избран бывший прокурор в Риме Джузеппе Пиннатоне.
Напомним, 8-летний львовянин Роман Олексив встретился с Папой Римским и министером Италии Марией Терезой Беллуччи. В июле 2022 года он получил 45% ожогов тела в результате ракетных обстрелов Винницы.
Добавим, Папа Римский в Ватикане провел общую трапезу с группой трансгендерных женщин. В частности, многие из них являются секс-работницами, эмигрировавшими из Южной Америки.
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