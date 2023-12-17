Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Ватикане впервые засудили кардинала к тюремному заключению arrow

В Ватикане впервые засудили кардинала к тюремному заключению

17 декабря 2023 09:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Ватикане впервые засудили кардинала к тюремному заключению
Кардинал Анджело Беччу. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Впервые за всю историю существования католической церкви суд приговорил кардинала Ватикана к тюремному заключению. В субботу, 16 декабря, закончился самый длительный судебный процесс.

Об этом сообщает DW.

Читайте также:

В Ватикане осудили кардинала

В субботу состоялся суд в отношении кардинала Ватикана. Анджело Беччу стал первым представителем католической церкви, получивший тюремный срок.

Кардинала 75-летнего Беччу приговорили к пяти с половиной годам заключения. Его обвинили в участии в преступном сговоре, мошенничестве, злоупотреблении, предоставлении ложной информации, коррупции, отмывании средств, обнародовании секретных документов.

"Одним из эпизодов дела стали возбуждение и злоупотребление при покупке путем пожертвований здания в центре Лондона по заведомо завышенной цене. Потери от этой инвестиции в покупку недвижимости, по данным аудиторов, составили 89 млн фунтов стерлингов (около 104 млн евро)", — указали в издании.

Что известно о судебном процессе над ватиканским кардиналом

Отмечается, что на момент своих преступных действий Беччу занимал должность заместителя государственного секретаря по общим делам, соответственно он был третьим человеком в Ватикане. В общей сложности обвинили Беччу и девять его сообщников, суды над которыми продолжались более двух лет.

В 2021 году Папа Римский Франциск издал указ, позволяющий судить кардиналов Ватикана. Главой трибунала был избран бывший прокурор в Риме Джузеппе Пиннатоне.

Напомним, 8-летний львовянин Роман Олексив встретился с Папой Римским и министером Италии Марией Терезой Беллуччи. В июле 2022 года он получил 45% ожогов тела в результате ракетных обстрелов Винницы.

Добавим, Папа Римский в Ватикане провел общую трапезу с группой трансгендерных женщин. В частности, многие из них являются секс-работницами, эмигрировавшими из Южной Америки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме