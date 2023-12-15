Конгрес заборонив президентам США виходити з НАТО

Конгрес США. Фото: AP

Конгрес схвалив закон, який забороняє будь-якому президенту США виходити з НАТО без схвалення Сенату чи Конгресу. Це положення підкреслює відданість Конгресу Альянсу.

Про це повідомляє The Hill.

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Як відомо, таку ініціативу запропонували сенатори Тім Кейн і Марк Рубіо. Вона була включена до щорічного Закону про санкціонування національної оборони, який ухвалила Палата представників у четвер, 14 грудня, і, як очікується, буде підписаний президентом Джо Байденом.

Зазначається, що таке рішення Конгрес підкреслює його відданість Альянсу, який був об’єктом гніву колишнього президента Трампа під час його перебування на посаді. Проте за президентства Байдена НАТО набула для США нового значення, особливо після початку війни в Україні.

"НАТО твердо стоїть на ногах у відповідь на війну російського диктатора Путіна в Україні та виклики, що лише зростають по всьому світу. Закон підтверджує підтримку США цього Альянсу, який є основоположним для національної безпеки. Це також послужить сильним сигналом авторитарним країнам про те, що вільний світ залишається єдиним", — наголосив Тім Кейн.

Сенатори також наголошують, що вони повинні переконатися, що захищають свої національні інтереси та безпеку своїх демократичних союзників.

Окрім того, у матеріалі йдеться, що під час свого терміну Байден багато інвестував в НАТО, направивши туди більше військ і військових ресурсів до Європи як демонстрацію сили проти війни Путіна. Він також сприяв розширенню альянсу шляхом включення Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, що Сенат США не піде на різдвяні канікули, аби досягти згоди щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю. Нове засідання відбудеться в понеділок, 18 грудня.