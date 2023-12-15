Конгресс запретил президентам США выходить из НАТО
Конгресс одобрил закон, запрещающий любому президенту США выходить из НАТО без одобрения Сената или Конгресса. Это положение подчеркивает приверженность Конгресса Альянсу.
Об этом сообщает The Hill.
Новый закон в США касаемо НАТО
Такую инициативу предложили сенаторы Тим Кейн и Марк Рубио. Она была включена в ежегодный Закон о санкционировании национальной обороны, который приняла Палата представителей в четверг, 14 декабря, и, как ожидается, будет подписан президентом Джо Байденом.
Отмечается, что такое решение Конгресс подчеркивает его преданность Альянсу, который являлся объектом гнева бывшего президента Трампа во время его пребывания в должности. Однако при президентстве Байдена НАТО приобрела для США новое значение, особенно после начала войны в Украине.
"НАТО твердо стоит на ногах в ответ на войну российского диктатора Путина в Украине и вызовы, которые только растут по всему миру. Закон подтверждает поддержку США этого Альянса, основополагающего для национальной безопасности. Это также послужит сильным сигналом авторитарным странам о том, что свободный мир остается единственным", — подчеркнул Тим Кейн.
Сенаторы также отмечают, что они должны убедиться, что защищают свои национальные интересы и безопасность своих демократических союзников.
Кроме того, в материале говорится, что во время своего срока Байден много инвестировал в НАТО, направив больше войск и военных ресурсов в Европу, как демонстрацию силы против войны Путина. Он также способствовал расширению альянса посредством включения Финляндии и Швеции.
Напомним, что Сенат США не уйдет на рождественские каникулы, чтобы достичь согласия по военной помощи Украине и Израилю. Новое заседание состоится в понедельник, 18 декабря.
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