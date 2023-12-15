Конгресс запретил президентам США выходить из НАТО

Конгресс в США. Фото: AP

Конгресс одобрил закон, запрещающий любому президенту США выходить из НАТО без одобрения Сената или Конгресса. Это положение подчеркивает приверженность Конгресса Альянсу.

Об этом сообщает The Hill.

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Такую инициативу предложили сенаторы Тим Кейн и Марк Рубио. Она была включена в ежегодный Закон о санкционировании национальной обороны, который приняла Палата представителей в четверг, 14 декабря, и, как ожидается, будет подписан президентом Джо Байденом.

Отмечается, что такое решение Конгресс подчеркивает его преданность Альянсу, который являлся объектом гнева бывшего президента Трампа во время его пребывания в должности. Однако при президентстве Байдена НАТО приобрела для США новое значение, особенно после начала войны в Украине.

"НАТО твердо стоит на ногах в ответ на войну российского диктатора Путина в Украине и вызовы, которые только растут по всему миру. Закон подтверждает поддержку США этого Альянса, основополагающего для национальной безопасности. Это также послужит сильным сигналом авторитарным странам о том, что свободный мир остается единственным", — подчеркнул Тим Кейн.

Сенаторы также отмечают, что они должны убедиться, что защищают свои национальные интересы и безопасность своих демократических союзников.

Кроме того, в материале говорится, что во время своего срока Байден много инвестировал в НАТО, направив больше войск и военных ресурсов в Европу, как демонстрацию силы против войны Путина. Он также способствовал расширению альянса посредством включения Финляндии и Швеции.

Напомним, что Сенат США не уйдет на рождественские каникулы, чтобы достичь согласия по военной помощи Украине и Израилю. Новое заседание состоится в понедельник, 18 декабря.