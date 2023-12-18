Стали известны участники гей-скандала, произошедшего в здании конгресса США

Здание Конгресса США. Фото: Reuters

Стали известны участники гей-скандала, занявшиеся сексом в здании Конгресса США и снявшие это на видео. Один из них не является американским политиком.

Об этом сообщает Bild.

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Гей-скандал в здании Конгресса США. Фото: скриншот

Первый участник скандала — немецкий политик, член СДПГ и бывший сотрудник Федерального министерства труда ФРГ Хубертус Хайль. Ранее он учился в частной школе в Берлине, а затем уехал в США, чтобы учиться в Школе Эллиотта при Университете Джорджа Вашингтона, где изучал международные отношения.

Партнером Хайля был помощник сенатора-демократа от штата Мэриленд Бена Кардина Эйдан Мейз-Черопски. Следует отметить, что он снимался в предвыборном ролике Байдена в 2020 году. В офисе Кардина уже заявили, что Мейза-Черопский уволен с должности.

Непристойные действия мужчины совершили в здании Hart Senate Office Building в Вашингтоне, где раньше проходили слушания комиссии по теракту 9/11.

По оценке американского эксперта по правовым вопросам, им грозит до 10 лет тюрьмы за незаконное проникновение и непристойное поведение.

Ранее мы сообщали, что Конгресс одобрил закон, запрещающий любому президенту США выходить из НАТО без одобрения Сената или Конгресса. Это положение подчеркивает приверженность Конгрессу Североатлантическому союзу.

Напомним, что впервые за всю историю существования католической церкви суд засудил кардинала Ватикана к тюремному заключению. В субботу, 16 декабря, закончился самый крупный судебный процесс.